Catanzaro, videomapping a tema natalizio sulla facciata della Cattedrale

Questa sera e domani, 22 e 23 dicembre, la città di Lamezia Terme potrà assistere ad un suggestivo spettacolo di luci, suoni e allegria grazie ad alcuni videomapping a tema natalizio che saranno proiettati sulla facciata della Cattedrale, su corso Numistrano a Nicastro, con il supporto tecnico dall’azienda City Green Light srl di Vicenza, alla quale il Comune ha affidato la gestione degli impianti di pubblica illuminazione.

Alle ore 19.30 circa, la facciata della chiesa si vestirà di tridimensionalità, trasportando i presenti in una scena di sogno e magia.

Lo spettacolo, ideato in collaborazione tra l’azienda ed il Comune di Lamezia Terme, si pone come una carezza natalizia che accompagnerà al Santo Natale, nella condivisione della festa e della bellezza cittadina.

Un iniziale e suggestivo count-down darà il via ad una serie di proiezioni audio e video, che si collocano nella programmazione delle attività natalizie comunali, grazie proprio alla sinergia di intenti e la mission di progettualità, stabilitasi tra l’Amministrazione Comunale e la City Green Light.

Questa sera lo spettacolo è previsto per le ore 21 mentre domani, alle ore 19.30. A tal proposito l’Amministrazione Comunale ringrazia la Diocesi per aver concesso la proiezione sulla facciata della Cattedrale.

La luce diventa occasione per riflettere sul messaggio del Natale portatore proprio, della luminosità della speranza e del monito a guardare ogni cosa, con uno sguardo d’incanto che si accompagna alla essenziale semplicità. A Natale puoi… iniziare a sognare ad occhi aperti, per non smettere mai!