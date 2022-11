Al Complesso San Giovanni di Catanzaro la grande mostra fotografica sul mito di Fellini e i capolavori del cinema italiano dall’archivio di Mimmo Cattarinich

Dominique Lora ha tratto una splendida e ricca selezione di fotografie dedicata proprio al grande Fellini: Toby Dammit (1969), Fellini Satyricon (1969) e La voce della Luna (1990).

Nelle sale del Complesso San Giovanni si potranno visitare anche altre sezioni dedicate ai corpi e ai volti delle attrici e degli attori che hanno reso famoso il nostro cinema in tutto il mondo. E’ il caso del tributo a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, con gli scatti dal set di Medea (1969), Mamma Roma (1962) e Canterbury Tales (1972). E ancora Il Tigre di Dino Risi (1967), Fratello Sole sorella Luna di Franco Zeffirelli (1972), Il Tè nel Deserto di Bernardo Bertolucci (1990), Legami di Pedro Almodovar (1990), Viaggi di nozze di Carlo Verdone (1995). Spicca, inoltre, l’omaggio per i 70 anni di Roberto Benigni con le immagini de Il Mostro (1994).

Ricca è anche la selezione di ritratti eseguiti in studio e spesso destinati alla pubblicazione in grandi riviste di settore e non. Il risultato è un viaggio nella memoria collettiva, una sorta di storia del nostro cinema attraverso lo sguardo indagatore, delicato e seducente di un maestro dell’immagine.

La realizzazione della mostra, infine, è stata resa possibile grazie al contributo della Regione Calabria PAC 2014/2020 Asse VI Az. 6.8.3 – Avviso Pubblico Eventi Culturali 2021.

MIMMO CATTARINICH

Mimmo Cattarinich (1937-2017) riesce a cogliere l’intensità o la leggerezza di un momento, la profondità di un’espressione, l’attimo fuggente di un gesto e di uno sguardo. Stilisticamente i soggetti ritratti dal fotografo romano sono accomunati dalla diversità. Gli atteggiamenti di sfida o di esibizione, alternati a espressioni di timidezza o insicurezza, sono le caratteristiche che contribuiscono a renderli veri, trasparenti e vulnerabili. Nei suoi ritratti di posa troviamo spontaneità e freschezza. Con la sua presenza e la sua visione – dei singoli come dell’insieme – il fotografo mette in scena un racconto alternativo, una storia all’interno della storia, una regia dentro la regia.

I suoi scatti narrano le vicende di uomini e donne che portano una maschera e ne rivelano i segreti nell’effimero istante in cui sono sul punto per indossarla o di togliersela. In tal modo, quando ritrae artisti e registi dentro o fuori dal set, il fotografo sovrappone opera e individuo, come se la loro verità e la loro identità si trovassero in bilico tra reale e artificio, tra sogno e realtà.