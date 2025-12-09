Svelati i nomi delle eccellenze calabresi che riceveranno il Premio Carlino d’Argento

Cultura, arti visive e spettacolo, imprenditoria, impegno civile, scienza e visioni condivise: sono gli elementi che caratterizzano il Gran Gala dell’ottava edizione del Premio Carlino d’Argento.

A suggellare il calendario di eventi culturali e artistici che, dal mese di ottobre, si sono susseguiti nei luoghi simbolo della città di Catanzaro, domenica 21 dicembre, alle ore 17, presso il Teatro Politeama di Catanzaro, sarà la cerimonia di premiazione di eccellenze calabresi che si distinguono nel panorama nazionale, in diversi ambiti sociali e professionali.

Pierfrancesco Pingitore, fondatore e anima creativa de Il Bagaglino, autore, regista e drammaturgo che ha segnato intere generazioni di teatro e televisione, riceverà il Premio alla Carriera; invece la giornalista Cecilia Primerano, già volto autorevole del TG1 e ora vicedirettrice dell’approfondimento RAI, sarà premiata nella sezione Cultura. Per le Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, il riconoscimento sarà assegnato all’artista Massimo Sirelli, tra le voci più originali e riconosciute del panorama pop e urban art italiano. Il premio per l’Impegno nel sociale andrà all’attore, regista e autore Mauro Lamanna, ideatore della rassegna “Schermi Cinema Multipiazza” che porta il grande schermo nelle periferie, con ospiti d’eccezione e proiezioni gratuite aperte a tutti. Lo sguardo del Premio Carlino d’Argento è volto anche al futuro: infatti, nella sezione Imprenditoria e Giovani sarà premiato l’Harmonic Innovation Hub, uno dei più importanti ecosistemi per l’innovazione del Sud Italia, che accompagna la nascita di start-up e progetti di successo non solo in Calabria, ma in tutta Italia. Infine, il Premio Speciale sarà conferito a Giovanni Monteleone, professore ordinario all’Università di Roma “Tor Vergata” nonché direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente e figura di riferimento nella ricerca scientifica internazionale.

Durante la cerimonia, condotta da Domenico Gareri, queste personalità, accuratamente selezionate dalla Commissione del Premio Carlino d’Argento, riceveranno un’opera raffigurante l’iconica moneta catanzarese, realizzata dall’orafo scultore Antonio Affidato.

Ad impreziosire il Gran Gala saranno intermezzi musicali e artistici, a cura della Scuola di danza del Teatro Politeama, del pianista Giovanni Mazzuca, del soprano Giorgia Teodoro e del tenore Alessandro D’Acrissa, con lo sguardo volto anche alla solidarietà. Infatti, la cerimonia sarà ufficialmente dedicata alla chiusura della campagna nazionale Telethon Italia, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Un esclusivo cocktail di gala, a conclusione della serata, trasformerà il foyer del Teatro Politeama in uno spazio raffinato di incontro e confronto tra premiati, ospiti, istituzioni, artisti e pubblico.

Per partecipare all’emozionante viaggio tra storie straordinarie che rendono la Calabria ancora più autentica e propositiva, da martedì 9 dicembre, è possibile prenotare il proprio posto gratuitamente su https://billet.to/34xkj/media