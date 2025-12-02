Concorso Art Bonus 2025, premiati i vincitori: il Comune di Spoleto e l’associazione Ama Calabria di Lamezia Terme

Cerimonia di premiazione, oggi al Mic, del Concorso Art Bonus 2025 giunto quest’anno alla sua nona edizione. L’iniziativa ha offerto l’occasione per fare il punto – nel corso di una tavola rotonda ‘Valori e prospettive dell’Art Bonus’ – sullo strumento fiscale messo in campo per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Strumento che ha registrato 1.144.622.910 di euro di erogazioni, oltre 50.000 mecenati, 2.854 enti beneficiari e 7.947 interventi pubblicati. Arrivato alla sua nona edizione il concorso Art Bonus, iniziativa del ministero della Cultura e di Ales S.p.A in collaborazione con Promo PA Fondazione, ha visto salire ha visto salire sul gradino più alto del podio nella categoria ‘Beni e luoghi della Cultura’ il Comune di Spoleto, con 7.174 voti per il progetto ‘Restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti’, mentre l’Associazione A.M.A. Calabria di Lamezia Terme (Catanzaro) ha conquistato la prima posizione nella categoria ‘Spettacolo dal vivo’ con 6.731 voti per il progetto ‘Derby’.

Il premio Speciale Concorso Art Bonus 2025, invece, è stato assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma. I due vincitori hanno avuto la meglio sui 374 progetti ammessi alla prima fase di votazione sul sito artbonus.gov.it e alla successiva finale social sulle pagine Facebook e Instagram di Art Bonus, dove si è tenuto il Click Day per votare i 30 progetti finalisti meglio classificati nella fase precedente, 15 per categoria.

Sono stati 35.100 i like raccolti in un solo giorno dai progetti finalisti, 71.089 i voti online sul sito per un totale di 106.189 voti complessivi per questa edizione del concorso. Scendendo nel dettaglio dei vincitori, con il restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, opera maestosa realizzata nel 1861 da Francesco Coghetti che raffigura la scena storica di Annibale sconfitto sotto le mura della Città, il Comune di Spoleto restituisce alla comunità un bene culturale straordinario che fa parte del patrimonio artistico di Spoleto.

Un importante intervento reso possibile dalla sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità dei mecenati Art Bonus, uno straordinario risultato in termini di voti grazie allo spirito di iniziativa dell’associazionismo e di tutta la comunità che si è stretta attorno all’amministrazione comunale.

‘Derby’, invece, è uno spettacolo teatrale su temi cruciali come l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, prodotto da ‘Ama Calabria’ con l’obiettivo d’invitare i giovanissimi a riscoprire, nella quotidianità, il valore del rispetto per il pianeta. L’ampio consenso ricevuto premia non solo il valore intrinseco del progetto ma testimonia da un lato il forte radicamento nel territorio dell’associazione e dall’altro il riconoscimento di cui ‘Ama Calabria’ gode, in sede nazionale e internazionale, per i circa 50 anni d’ininterrotta e feconda attività nel campo della promozione dello spettacolo che hanno permesso a quanti frequentano la regione di fruire di eventi di particolare prestigio e a migliaia di artisti, anche giovani, di avere importanti occasioni di lavoro.

Il concorso non prevede premi in denaro ma il conferimento di targhe di riconoscimento, assegnate oggi ai primi tre classificati delle due categorie, alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, del presidente di Ales Fabio Tagliaferri, il direttore Valorizzazione del Patrimonio culturale e IT di Ales Carolina Botti e la direttrice di LuBeC e vicepresidente Promo PA Fondazione Francesca Velani. Annunciato a sorpresa anche il vincitore del ‘Premio Speciale Concorso Art Bonus 2025’, una delle novità di questa edizione: il regolamento prevedeva di premiare, tra gli enti in gara che si sono candidati anche per questa categoria dei premio, l’Ente la cui raccolta fondi si sia distinta per risultato economico e per l’attività che ha permesso di ottenere tale risultato: una valutazione di qualità sulle raccolte fondi per far emergere e valorizzare le buone pratiche nell’utilizzo della misura fiscale Art Bonus.

Il premio speciale è stato assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma con la seguente motivazione: ‘Premio Speciale Art Bonus 2025 al Teatro Regio di Parma per l’eccellenza nella raccolta fondi e la capacità di trasformarla in un partenariato diffuso e stabile che genera impatto socio-culturale per tutto il territorio’. Il concorso Art Bonus è un’iniziativa del Ministero della cultura e di Ales, in collaborazione con Promo Pa Fondazione, avviata nel 2016 con l’intento di sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali e a diffondere la cultura della donazione a favore dei progetti culturali.