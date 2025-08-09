“Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Sold out le masterclass del 10. Tutti invitati alla Wine pop night dell’11 agosto con oltre 100 cantine

Un boom. Di richieste, apprezzamenti e consensi. La “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival” certamente lascerà il segno. Evento completamente diverso rispetto a quelli visti finora in Calabria. Tanto che la prima sera, domenica sera 10 agosto, i posti sono già sold out da giorni. Le masterclass con Luca Gardini, critico enologico tra i più influenti a livello internazionale, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso e Luca Grippo, sommelier, giornalista, blogger di settore e tantissimi altri wine lovers hanno attirato attenzioni e richieste. Poco male: tutti invitati il giorno dopo, lunedì 11 agosto, con l’evento principale del festival ovvero la Wine pop night, con numeri da capogiro: 60 cantine calabresi, 40 cantine provenienti da tutta Italia, 6 aree food, bolla bar, Distilla point , 4 seminari, 4 talk, 4 band musicali e un’area disco con in console Luigi D’Alife. Si attende, ovviamente, il grande pubblico per condividere passioni, vino, chiacchiere e cibo. I talk previsti, con personalità importanti del vino calabrese e nazionale, oltre che addetti ai lavori, tra giornalisti e social garden, sono l’altro motore- importante- dell’iniziativa organizzata da Calabria Straordinaria, Regione Calabria, Arsac, associazione “Grimaldi in rosso”, con il patrocinio del Comune di Grimaldi, Provincia di Cosenza e Città del vino.

Tantissime sorprese, numerose collettive ed il vino, insieme al territorio, protagonista di un racconto nuovo. Ci sarà anche la realtà virtuale di Wine Tour Vr che unisce storytelling immersivo, video 360 e nuove forme di esperienza culturale e sensoriale. Grimaldi, il Savuto, i sommelier ed i degustatori sono pronti. Via, al Co-wine festival. Programma, ospiti ed orari sono, da giorni, condivisi sui profili social dell’evento.