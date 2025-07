Si concluderà lunedì 21 luglio il pellegrinaggio della Croce del Giubileo in Calabria. Iniziato da Cosenza terminerà a Reggio Calabria

Si concluderà lunedì prossimo, 21 luglio, il pellegrinaggio della Croce del Giubileo in Calabria, iniziato il 30 giugno e promosso dalla Federazione Misericordie Calabria in preparazione all’Anno Santo 2025, indetto da Papa Francesco con il motto “Pellegrini di speranza”.

La Croce ha attraversato l’intero territorio regionale, toccando decine di città e paesi, accolta con fede e commozione dalle Misericordie locali e dalle comunità parrocchiali. In ogni tappa, il simbolo del Giubileo è diventato occasione di preghiera, riflessione e incontro, riportando al centro i valori della misericordia, della solidarietà e della speranza.

“Questo cammino è un momento di grazia che unisce idealmente tutta la Calabria in un’unica grande comunità in cammino verso il Giubileo – ha dichiarato Claudio Reali, presidente della Federazione Misericordie Calabria – un evento che coinvolgerà l’Italia e il mondo intero come segno di rinnovamento spirituale. La Federazione delle Misericordie di Calabria desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i volontari, ai confratelli, ai correttori spirituali e alle realtà ecclesiali che hanno reso possibile questo pellegrinaggio con impegno, passione e fede viva”.

La Croce ha fatto tappa a Cosenza, San Marco Argentano, Malvito, Sant’Agata D’Esaro, San Sosti, Castrovillari, Cassano, Trebisacce, Oriolo, Rocca Imperiale e Scala Coeli, Savelli, Verzino, Cerenzia, Cirò Marina, Papanice, Cutro, Belcastro, Soverato. Domani, dopodomani e lunedì toccherà Gioiosa Ionica, Melito Porto Salvo e Reggio Calabria.