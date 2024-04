I sindaci “di mare” dei comuni Bandiera Blu insieme sul palco del terzo summit nazionale ‘Blue Forum’. Fiorita: “Il mare è il nostro futuro”

Il sindaco di Gaeta e il sindaco di Pescara, quello di Messina e quello di Catanzaro, e poi Jesolo, Latina, Moneglia, Civitanova Marche: i primi cittadini ‘di mare’ si ritrovano insieme sul palco del terzo summit nazionale ‘Blue Forum’, in corso a Gaeta. E sono tutti comuni Bandiera Blu, “riconoscimento che rappresenta un percorso che accompagna i comuni nel miglioramento continuo delle proprie performance ambientali”, spiega Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, la fondazione che assegna, appunto, le bandiere blu.

Parole confermate da Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, “una città che non ha una cultura del mare, non ha una tradizione né un’economia di mare. E’ tutto da costruire e questa è la sfida. Il mare è il nostro futuro e la grande opportunità della Bandiera Blu non va sprecata: non è un punto di arrivo ma il simbolo che contiene tutto l’impegno che il nostro comune sta mettendo in questa sfida”.

Ha invece una lunga tradizione turistica Jesolo, con i suoi “13 km di costa balneabile attrezzata”, ricorda il sindaco Christofer De Zotti. In una località come questa, “dove si fa turismo di massa, parlare di sostenibilità non è facile. Da anni abbiamo scelto un approccio pragmatico al tema e di perseguire un miglioramento continuo, e in questo ci aiuta la Bandiera Blu”.