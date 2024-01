“Il ragazzo mediterraneo”, con Daniele Novello spira dalla Calabria un vento fresco nella moda italiana

Un vento fresco sta soffiando nel mondo della moda.

Il suo nome è Daniele Novello, un modello emergente il cui talento sta rapidamente catturando l’attenzione delle riviste nazionali.

«Ho avuto il piacere di conoscere Daniele durante un set fotografico a Roma, mi fece vedere un suo book fotografico con creatore la stilista Diletta Santopaolo, emergente anch’ella nel campo della moda attraverso creazioni proprie e stravolgenti.

Lì ho subito capito che quel ragazzo aveva del potenziale» dice di lui il manager Stefano Di Marco del talento emergente della moda italiana.

Daniele è nato a Crotone il 22 luglio 1996, ed cresciuto a Rocca Di Neto.

Studente all’Università Della Calabria e rappresentante con l’associazione studentesca Campus Friends, ha iniziato il suo percorso nel mondo della creatività esplorando la fotografia e le arti visive.

La sua sensibilità artistica e il suo occhio unico per la bellezza hanno presto attirato l’interesse degli addetti ai lavori, aprendo la strada a una carriera di successo nel cuore della moda.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Novello, che ha conquistato il titolo di modello emergente, un riconoscimento che sottolinea la sua crescente influenza nel settore.

La sua versatilità nel posare e la capacità di incarnare diversi stili lo rendono un talento eclettico destinato a lasciare il segno.

Il punto culminante della carriera di Daniele Novello è la recente collaborazione con Salvatore Ferragamo, un marchio Italiano sinonimo di lusso e stile senza tempo.

La scelta di Novello come volto della collezione attuale testimonia la sua capacità di trasmettere un’estetica sofisticata e raffinata, fondendo il tradizionale con il contemporaneo

“Il ragazzo mediterraneo” Daniele Novello è destinato a emergere come un’icona della moda, portando con sé la freschezza di nuove prospettive e stili sulla scena nazional.

«Per l’ultimo shooting fotografico – conclude Di Marco – vorrei ringraziare personalmente per la professionalità e la serietà dimostrate Nazzareno Zaccaria, Consigliere di Amministrazione Unical, Calogero Naso, Retroscena Barbieri, Serenity Wellness&Beauty e Rosalba Comito».