Maria Saveria Modaffari, coordinatrice Conf.Agr.Italy Reggio Calabria, presente all’inaugurazione di Spazio Imprese Magazine al Senato

Modaffari Maria Saveria Coordinatrice Conf.Agri.Italy di Reggio Calabria presente come membro della Redazione di Spazio imprese Magazine all’ inaugurazione del numero zero del nuovo progetto editoriale. Il tema del Conferenza stampa di giovedì scorso al Senato presso Palazzo Madama – sala caduti di Nassiriya è

“Connettersi per ispirare idee: uno spazio per il futuro delle imprese”.

L’ Evento è stato promosso su iniziativa del Senatore Andrea Paganella. Oltre la dottoressa Modaffari Maria Saveria erano presenti,Rocco Antonio Grieci (direttore responsabile della rivista Spazio Imprese), Matteo Adinolfi (parlamentare europeo, Id Lega), Marco Cerreto (deputato, Fratelli d’Italia), Carmela Rescigno (consigliere della Regione Campania), Francesco Carpano (consigliere di Roma Capitale), Andrea Tardiola (direttore generale dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)), Romano Benini (esperto di politiche del lavoro, giornalista Rai), Claudio Fava (docente di International Business (English Course) all’Università Internazionale (UNINT) di Roma), Gianluca Fabbri (direttore del Master in European Funding and Project Design alla Sapienza Università di Roma), Antonello Rizzi (professore associato al Dipartimento dell’Ingegneria dell’Informazione alla Sapienza di Roma), Riccardo Frattaroli (sindaco del Comune di Settefrati (Frosinone)), Armando Valiani (segretario Regionale UGL Lazio), Achille Ducoli (manager per gli interventi di bonifica e demolizioni industriali), Marco Ancora (responsabile nazionale Dipartimento Cultura di CIU Unionquadri), Michele Montefusco (componente delle Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditoria (FedAPI)), Fabrizio Mechi di Pontassieve (presidente e Rettore dell’Accademia Internazionale Mauriziana), Roberto Libera (demoetnoantropologo), Fabio Petracci (avvocato), Alessandro Aster (caporedattore della rivista Spazio Imprese).

Tra gli argomenti discussi: Consob, Economia, Editoria, Formazione, Imprenditori, Impresa, Intelligenza Artificiale, Lavoro, Periodici, Sindacato, Sviluppo, Tecnologia, Ugl, Unione Europea. Un’ evento di spessore poiché sarà uno strumento editoriale utile per tutti coloro che cercano orientamenti nel mondo produttivo. Spazio impresa nasce con l’ ambizione di diventare una vera e propria piattaforma di dialogo e scambio nel vasto e complesso mondo del lavoro