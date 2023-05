Macfrut, l’assessore Gallo presenta al presidente Mattarella i prodotti calabresi di qualità: “Siamo la prima regione bio in Italia e partner della manifestazione”

“E’ una grande emozione, per una Regione come la nostra, in crescita anche nel settore ortofrutticolo, avere avuto il privilegio di poter presentare al primo cittadino del nostro Paese, il presidente Mattarella, i prodotti calabresi di qualita’, Dop e Igp, che saranno in grande quantita’ presenti al Macfrut e che quest’anno avranno una presenza importante, perche’ quest’anno la Calabria sara’ regione partner della manifestazione”: cosi’ all’AGI Giancluca Gallo, Assessore regionale agricoltura e agrialimentare della Calabria, a margine della visita a Cesena del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella si e’ fermato allo stand dove ha potuto apprezzare i prodotti calabresi piu’ richiesti, dal cedro al bergamotto, dai limoni ai kiwi.

“Siamo la prima Regione bio in Italia e la 3^ in Europa – spiega all’AGI Gallo – col 37% di superficie agricola utilizzata biologica. Una Regione in forte crescita sull’ortofrutta, con 950 mln di euro di fatturato dagli 870 del 2021”.