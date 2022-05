A Mino Reitano il Columbus International Award

Il Columbus International Award, il premio dedicato alle personalità che hanno diffuso e tutelato la cultura italiana e l’italianità nel mondo, sarà assegnato quest’anno anche al ricordo di Mino Reitano. L’iniziativa giunta alla seconda edizione, è istituita da Fondazione ITALY, da un’idea del presidente Massimiliano Ferrara, ed organizzato da MaMa communication, in collaborazione con UNITED International Media Partners.

Oltre all’apprezzato cantautore Mino Reitano, simbolo dell’Italia il cui premio andrà alla figlia Grazia, il Columbus International Award sarà assegnato anche a Totò Cascio, il bambino prodigio protagonista del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” e da pochi mesi autore del libro “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”, al Presidente di Solunto Foundation Giuseppe Di Franco, al Direttore di America Oggi Andrea Mantineo, al Presidente dell’Italian American Museum di New York Joseph V. Scelsa, al Console Onorario di New York Cav. Gilda Battaglia Rorro Baldassari e alla notissima e bravissima attrice Sofia Milos.

L’evento è in programma sabato 21 maggio alle 16 (ora italiana) e potrà essere seguito in streaming su YouTube e sulle pagine Facebook, oltre a quella del premio, di Italian’s News, Dove Vivo all’Estero, Italian’s News Radio e MaMa communication. La conduzione del Columbus è affidata anche quest’anno al giornalista Emilio Buttaro.

Ben 14 i Media Partners che affiancheranno l’iniziativa in rappresentanza di diversi Paesi e continenti.

Non mancheranno ospiti prestigiosi come il giornalista Ruggero Marino, esperto mondiale della figura di

Cristoforo Colombo, ed ancora sorprese e collegamenti internazionali.