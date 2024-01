Reggio: inaugurato il Museo dello Sport “Gennaro Portanova”

Una serata fantastica di sport, cultura e storia organizzata dalla “Fortitudo 1903” si è svolta presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria dove è stato inaugurato il Museo dello Sport “Gennaro Portanova”.

L’inno di Mameli ha preceduto l’esibizione di decine e decine di ragazzi della Fortitudo 1903 che praticano Judo, Lotta, Karate e Pesistica e che hanno svolto esercizi ginnici, acrobatici e tecnici in presenza delle massime autorità militari, civili, culturali, sportive e religiose.

La giornalista Ilda Tripodi (RTV) ha moderato l’incontro presentando in maniera esemplare l’evento, annunciando gli ospiti, tracciando la storia della Fortitudo 1903, intervistando le autorità intervenute e scegliendo gli spunti più importanti per “incorniciare” un evento unico nella storia dello sport calabrese.

Dopo una breve dimostrazione di autodifesa svolta dalle campionesse di karate Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, l’ascolto dell’inno della Fortitudo 1903 (scritto dal compianto Dott. Umberto Sabatini e cantato dal Soprano Laura Surace), il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha invitato la Dott.ssa Martina Chirico in rappresentanza del Questore Dott. Bruno Megale (Atleta della “Fortitudo” a metà degli anni ’70) a tagliare il nastro tricolore per consentire agli ospiti di accedere nel Salone delle Vittorie e nella Biblioteca ubicati rispettivamente al primo ed al secondo piano del Museo dello Sport “Gennaro Portanova” ed ammirare i “tesori” della Fortitudo 1903: Busti di re, religiosi, targhe, coppe, medaglie di olimpiadi, diplomi, pubblicazioni, riviste sportive e tecniche, fotografie, fiaccole olimpiche, mascotte delle olimpiadi. Nel salone delle vittorie è stata collocato anche il busto del Cardinale Gennaro Portanova commissionato dal Presidente Prof. Riccardo Partinico per i 120 anni dalla fondazione del glorioso sodalizio reggino.

Erano presenti all’inaugurazione la Dott.ssa Martina Chirico in rappresentanza del Questore dott. Bruno Megale, il Cap. Matteo Calcagnile Comandante della Compagnia della Scuola Allievi Carabinieri, l’Avv. Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria), l’Ing. Giuseppe Barbaro (Università Mediterranea), il Dott. Walter Malacrino (Segretario Regionale Sport e Salute), l’Avv. Maurizio Condipodero (Presidente del CONI Calabria), il Prof. Giuseppe Pellicone (Presidente Onorario della FIJLKAM), l’Avv. Antonello Battaglia (Delegato FIPE di Reggio Calabria), il Prof. Luciano Maria Delfino (Università Bocconi), il Dott. Igino Postorino (Presidente Onorario Circolo Tennis “Rocco Polimeni”), l’Avv. Ezio Privitera (Presidente Circolo Tennis “Rocco Polimeni”), il magistrato Fulvio Rizzo, il Generale Sebastiano Destro Castaniti (Carabinieri), il Dott. Massimo Nucara (Ministero dell’Interno), l’Ing. Nicola Pavone (Presidente Unione Nazionale Ufficiali in Congedo RC), il Dott. Antonino Zampaglione (Presidente Stelle e Palme al Merito Sportivo RC), il Prof. Pasquale Nucara (Presidente Onorario dell’Associazione Atleti Azzurri e Olimpici d’Italia RC), l’Avv. Irene Pignata (Presidente Panathlon Club Reggio Calabria), il Dott. Antonio Laganà (Rappresentante dell’UNASCI-Calabria), il Generale Domenico Taglieri (Aeronautica), il Dott. Giovanni Latella (Assessore allo Sport), il Dott. Carmelo Romeo (Assessore Comune di Reggio Calabria), l’Avv. Lucia Zavettieri (Dirigente Scolastico Galilei/Pascoli), Suor Ausilia (Preside Istituto Maria Ausiliatrice), la Dott.ssa Angela Puleio (Direttrice Archivio di Stato Reggio Calabria), la Prof. Cristina Meduri (Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta”), la Prof.ssa Daniela Cimino (Istituto Tecnico “Panella/Vallauri”), la Prof.ssa Silvia Calogero, la Prof. Letizia Grossi, il Dott. Arturo Occhiuto (Storico che ha fornito al “Museo” video e documenti della Fortitudo 1903), l’Avv. Michele Salazar (Atleta storico della Fortitudo 1903), i giornalisti Consolato Cicciù (Stretto WEB), Daniela La Cava (Voci dalla Calabria) e Pino d’Amico (Reggio Press). Al termine della cerimonia è stata presentata la Prof.ssa Rossella Zoccali Direttrice del Museo dello Sport “Gennaro Portanova”