Reghion, il 2024 si apre con la trasferta di Catania con la V.Valley

Il periodo natalizio è oramai alle spalle e per la Serie B2 di pallavolo femminile è arrivato il momento di tornare in campo. Questo weekend si riprende a giocare con la penultima giornata del girone d’andata, la dodicesima in calendario, che prevede per la Volley Reghion una difficile trasferta. Come non bastasse lo spessore dell’avversaria, favorita anche dal fattore campo, c’è da fare i conti con quasi un mese di pausa: le reggine viste nell’ultima parte del 2023 hanno collezionato sette successi consecutivi, e bisognerà assolutamente riprendere da dove si è lasciato.

Il match in casa della V.Valley FuniviaEtna si presenta tutto da seguire anche per quanto riguarda la classifica, con le catanesi staccate un solo punto dalle biancoblu che, per conservare in solitaria la quarta posizione, sono costrette a vincere. Preoccupa e non poco la situazione dell’infermeria in casa Reghion: eccezion fatta per Alessia Furci (costretta a lasciare la squadra per motivi di lavoro), Cesare Pellegrino dovrà sicuramente fare a meno di Nina Burduja per un ulteriore problema al ginocchio e dovrà valutare le condizioni di Mariarosaria Panetta, ferma tutta la settimana per un problema alla spalla, e di Sara Morena, anch’essa out negli ultimi giorni per influenza.

Al “Mascagni” di Catania si giocherà sabato 13 gennaio a partire dalle ore 16.30. Designata la coppia arbitrale composta da Luca Frazzoni e da Tecla Santoro.