Informatic World: Bando allievi carabinieri 2022, consegui le certificazioni utili

Il 7 luglio 2022 è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.198 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Nella tabella di valutazione dei titoli, alla voce certificazioni informatiche, viene attribuito 1 punto alle certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo e internazionale, rilasciate negli ultimi 3 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

Inoltre alle certificazioni informatiche EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) vengono attribuiti 2 punti.

Per la conoscenza della lingua inglese, secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European Framework of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, vengono riconosciuti:

2 punti per il livello C2;

1,5 punti per il livello C1;

per il livello C1; 1 punto per il livello B2.

Informatic World eroga corsi di formazione on demand per il conseguimento di questi titoli, e propone nello specifico nello specifico le certificazioni informatiche:

EUCIP IT Administrator Fundamentals che rilasciano 2 punti;

ICDL o EIPASS che rilasciano 1 punto.

Per le certificazioni linguistiche, propone invece le certificazioni ESOL rilasciate da LanguageCert che permettono, in base al livello raggiunto, di ottenere da 1 a 2 punti.

I candidati hanno tempo fino all’11 agosto 2022 per presentare la domanda di partecipazione e quindi per conseguire i titoli.

Materiale didattico

Il materiale didattico fornito all’allievo in formato elettronico tramite la piattaforma online fornita da INFORMATIC WORLD che consiste in:

dispense in formato elettronico

esercizi e simulazione d’esame

Per le certificazioni informatiche ICDL e EIPASS e quella linguistica LanguageCert saranno disponibili anche video-lezioni.

Esami

Gli esami per le certificazioni si sosterranno in remoto o presso la nostra sede di Reggio Calabria. Per le certificazioni linguistiche si sosterranno esclusivamente in remoto .

A richiesta sarà possibile richiede un servizio di tutoraggio individuale in aggiunta al materiale on demand, fruibile in piattaforma.

Iscrizioni

Per i dettagli e le iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

