Reggio: Vumbaca Auto ha presentato in anteprima Alfa Romeo Tonale

Grandissimo successo per l’evento svoltosi presso la Vumbaca Auto, concessionaria Alfa Romeo di Reggio Calabria, che sabato 14 Maggio alle 19.00 ha presentato in anteprima e a porte chiuse la Tonale, l’ultima nata in casa del biscione, in un evento esclusivo di preview.

Dopo una lunga attesa di ben tre anni gli appassionati delle quattro ruote hanno potuto ammirare dal vivo il Suv in edizione “Speciale” che simboleggia la proiezione dell’azienda verso il futuro e lo fa con i concetti tipici del marchio: sportività e modernità ai quali si aggiunge la sostenibilità grazie alle nuove motorizzazioni ibride con innovazioni tecnologiche senza precedenti e non presenti al momento su nessun’altra vettura sul mercato.

Con le sue dimensioni relativamente compatte che assicurano spazio a sufficienza per cinque passeggeri, Tonale è una delle auto più importanti dell’ultimo periodo.

L’evento si è rivelato un vero successo, un’occasione che ha coinvolto appassionati ed interessati facendo vivere loro un’esperienza unica.

Sarà possibile rivedere e soprattutto provare su strada la splendida Alfa Romeo Tonale solamente a partire dal mese di giugno presso la Concessionaria Ufficiale Vumbaca Auto.

La concessionaria Vumbaca Auto opera sul territorio reggino da circa un anno con i brand del gruppo FCA (ora Stellantis) ma la famiglia Vumbaca è nel settore automotive da 40 anni con il brand Ford le cui sedi si trovano a Reggio Calabria, Gioia Tauro e Locri.

PUBBLIREDAZIONALE