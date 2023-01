Reggina-Ternana, la probabile formazione amaranto: in avanti tocca a Gori, dubbi su Canotto e Santander

Dopo la sconfitta di sabato scorso per mano della Spal, la Reggina vuole sfruttare il secondo turno interno consecutivo alla seconda gara del girone di ritorno in Serie B. Davanti ci sarà la Ternana, che all’andata con Cristiano Lucarelli in panchina aveva inferto la prima sconfitta stagionale agli amaranto.

Pippo Inzaghi non potrà disporre di Jeremy Menez squalificato. Gigi Canotto si è infortunato in settimana ma è convocato, qualche problema anche per Federico Santander: “Giocherà Gori – ha dichiarato mister Inzaghi in conferenza – Ha avuto un grande atteggiamento durante la stagione, comportandosi con grande professionalità. Santander andrà valutato domattina, al massimo lo porterò in panchina. Canotto ha avuto un problema in settimana, ma è a disposizione. Il portiere? Colombi ha fatto benissimo, Contini è forte, non ci sono gerarchie”.

Formazione fatta dunque per affrontare i rossoverdi oggi guidati da Aurelio Andreazzoli, e privi di ben otto calciatori tra cui le punte di diamante Partipilo e Favilli. Qualche dubbio permane in difesa, dove torna disponibile Cionek ma Camporese lamenta qualche acciacco. In avanti, ai lati di Gori ed in virtù dell’infortunio patito in settimana da Canotto, probabile spazio per Cicerelli dal primo minuto. Di seguito la probabile formazione completa:

4-3-3: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Gori, Cicerelli.

