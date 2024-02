Voli a 24,99 euro, 200 posti di lavoro e obiettivo 6 milioni di passeggeri: i numeri delle nuove rotte di Ryanair in Calabria

Un piano operativo record per la Calabria per l’estate ’24 che include il lancio di una nuova base (oltre 100 milioni di dollari di investimento) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio) per l’estate ’24. Sono importanti i numeri promessi da Ryanair in Calabria.

Il lancio di una nuova base a Reggio Calabria (19ma base e 31mo aeroporto in Italia) rafforzera’ la presenza di Ryanair in Calabria e creera’ fino a 200 nuovi posti di lavoro (incluse posizioni ben retribuite per piloti, assistenti di volo e ingegneri) insieme a un investimento sostanziale di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili.

In Calabria il traffico cresce di oltre il 20 per cento fino a 1,3 milioni di pax per la S24; oltre 1.200 posti di lavoro nella Regione. Il traffico aereo nella regione nel 2023 e’ stato di circa 3,3 milioni di passeggeri. Nel 2024 si punta a 4 milioni. L’obiettivo e’ quello di avere in Calabria entro qualche anno 6 milioni di passeggeri: raddoppiando di fatto il dato del 2023.

Da oggi, sul sito di Ryanair, è disponibile la promo per i voli da e per la Calabria, a 24,99 euro a tratta.