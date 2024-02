Arrestato autore delle minacce a Gratteri, le indagini rivelano: “Nel mirino anche la pm Debora Rizza”

Ha rivolto minacce di morte anche a un altro magistrato inquirente di Catanzaro (e non di Salerno come precedentemente riportato), il detenuto Salvo Gregorio Mirarchi, ritenuto l’autore della missiva minatoria indirizzata all’allora procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Si tratta della dottoressa Debora Rizza. Secondo le indagini, coordinate dal procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, determinanti si sono rivelate le analisi dei riferimenti presenti nel testo della lettera minatoria che ha consentito alla polizia giudiziaria di individuare Mirarchi. La Procura di Salerno ha poi disposto due diverse consulenze grafologiche eseguite dalla Polizia Scientifica su due diverse lettere inviate dall’indagato. Le risultanze hanno spinto il gip di Salerno a emettere, su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Giuseppe Borrelli, una misura cautelare che è stata notificata in carcere all’indagato.