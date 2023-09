“Un ponte sull’abisso”, ecco il nuovo libro di Paolo Toscano

Novità editoriale nel catalogo catalogo della casa editrice “Albatros Il filo”: il libro “UN PONTE SULL’ABISSO” di Paolo Toscano, autore di Reggio Calabra.

Ripercorrendo le orme del nonno, fondatore del più importante casato di ‘ndrangheta del paese di Montebruno, Don Ciccio Serrano ne continua l’opera malavitosa di controllo e dominio sul territorio per accrescere il suo potere, entrando in una lotta sanguinosa con i clan rivali. Tutto ciò conduce, come risultato pratico, al perpetuarsi di una contesa che non può avere realmente né vincitori né vinti. Eppure, nonostante la quasi impossibilità di sfuggire a un ambiente così oppressivo, nella testa delle giovani generazioni può scattare la molla del cambiamento. È ciò che accade a Maria, nipote di Don Ciccio, decisa a rompere per sempre gli schemi che la tengono bloccata a un destino scritto da altri e a gettare un ponte sull’abisso che la inghiottirebbe se rimanesse inerte…