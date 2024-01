A Tropea concerto augurale a lume di candela: venerdì 5 “Armonie natalizie” a Palazzo Santa Chiara

Le musiche del compositore austriaco Schubert, quelle del pianista polacco Chopin e quelle del direttore d’orchestra ed organista tedesco Mendelssohn, tra i musicisti più rappresentativi e importanti del Romanticismo. Venerdì 5 gennaio, con Armonie natalizie, declinazione della fortunata rassegna Armonie della Magna Graecia diretta dal Maestro Emilio Aversano si terrà il concerto augurale per la nuova stagione artistica 2024. L’evento, a lume di candela, sarà ospitato alle ore 18 nell’Auditorium di Palazzo Santa Chiara.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con il Pianista per la qualità della proposta musicale che continua ad attirare ed entusiasmare il pubblico di ospiti anche internazionali.

Sabato 6, giorno dell’Epifania, in piazza SS Annunziata, dalle ore 17,30 sarà possibile ammirare il Presepe Vivente. Realizzato in collaborazione con l’AssCom Tropea e l’Associazione Turistica Pro loco Tropea, durante l’evento che si inserisce nella programmazione Tropea Borgo Incantato, suoneranno gli zampognari e sarà possibile degustare le zeppole. Alle ore 19, si terrà l’esibizione del New Vision Gospel Choir.