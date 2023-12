Vibo Valentia si prepara al concerto dell’1 gennaio: in piazza Martiri d’Ungheria i Dirotta su Cuba a partire dalle 19.30. A seguire dj contest

È tutto pronto a Vibo Valentia per il concerto del giorno di Capodanno. In piazza Martiri d’Ungheria, a partire dalle 19.30 dell’1 gennaio, saliranno sul palco i Dirotta su Cuba, nell’ambito del tour “Reloaded” che sta portando la storica band funky fiorentina in giro per l’Italia. Il pubblico vibonese potrà quindi assistere – in maniera del tutto gratuita – all’esibizione dei DSC che riproporranno i più grandi successi di quasi 25 anni di carriera come Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così.

Ma la musica non finisce con il concerto, perché a seguire piazza Municipio potrà continuare a ballare grazie al dj contest di Emilio Farfaglia e Micky Tomeo. “Una grande serata di musica offerta dall’amministrazione comunale nell’ambito del “Magico Natale” – afferma il consigliere delegato allo Spettacolo, Antonio Schiavello – per festeggiare insieme alla cittadinanza il nuovo anno. Ci abbiamo tenuto particolarmente a poter condividere con la gente questo momento di aggregazione, svago e buona musica. Siamo certi che il richiamo di una storica band italiana come i Dirotta su Cuba sia una sicura attrattiva anche per gli appassionati di tutta la provincia, ma come detto la serata proseguirà fino a notte fonda con il dj contest di Emilio Farfaglia e Micky Tomeo. Musica per tutti i gusti per una splendida serata vibonese”.