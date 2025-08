A Reggio Calabria domani sera il comico Dario D’Angiolillo, spettacolo gratuito a Piazza Trieste

Prosegue con grande successo la rassegna estiva “R..Estate in periferia”, il cartellone di eventi organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte -Aps“, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Estate nei quartieri 2025” del Comune di Reggio Calabria – Poc_RC I.3.1.e.

La kermesse, inserita nell’ampio programma dell’Estate Reggina, ha come mission animare le piazze e i quartieri periferici della città con spettacoli, musica ed intrattenimento gratuito per tutte le età valorizzando i luoghi e le bellezze cittadine.

Domani sera, alle ore 21:00, appuntamento a Piazza Trieste con una serata all’insegna della comicità grazie al live di cabaret del comico Dario D’Angiolillo, protagonista di una performance brillante e coinvolgente che saprà far divertire il pubblico con la sua ironia e i suoi sketch irresistibili.

D’Angiolillo è un attore e cabarettista romano, noto per il suo stile ironico e diretto, capace di mescolare comicità popolare e riflessione sociale. Volto già apprezzato in diverse trasmissioni televisive come “Colorado” e “Eccezionale Veramente”, D’Angiolillo porta in scena un repertorio che spazia dalle dinamiche quotidiane alle assurdità del vivere moderno, raccontate con una verve energica e coinvolgente. Le sue performance sono un mix di monologhi brillanti, improvvisazioni e interazione con il pubblico, che rendono ogni spettacolo unico e irripetibile. Un appuntamento da non perdere per chi ama ridere di gusto e vivere la città anche d’estate, riscoprendo la bellezza dello stare insieme nelle piazze dei quartieri.

Di seguito il programma:

11 agosto ore 21, piazza Trieste, Serata danzante “Nonni in danza” a cura dell’associazione Nonni in gamba

13 agosto ore 21, piazza Trieste, Spettacolo di musica Jazz “Giovanni De Luca Jazz Quartet”.

19 agosto ore 21, piazza Trieste, Serata danzante “Nonni in danza” a cura dell’associazione Nonni in gamba

26 agosto ore 21, piazza Trieste, Serata danzante “Nonni in danza” a cura dell’associazione Nonni in gamba

22 agosto ore 20,00, Piazza del Divin Soccorso, Spettacolo di circo “Ottopanzer show” con l’artista internazionale Gianni Risola

Il 27, 28, 29 e 30 agosto alla Sala “Allegra Tribù” di Gebbione (via Ragusa – via Spagnolo), il laboratorio di rigenerazione urbana partecipata “Parco Giochi diffuso” condotto dai docenti del liceo artistico Preti-Frangipane con i ragazzi e le ragazze del quartiere e gli studenti della scuola. Il laboratorio consiste nella realizzazione di disegni di giochi per bambini sulle strade del quartiere al fine di riappropriarsi e riqualificare gli spazi urbani all’aperto. Spazi pensati come luoghi di incontro, inclusione, educazione e socializzazione per tutti, ed in particolare per i più piccoli.