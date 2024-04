Il 5 aprile a Gioiosa Ionica il concerto del clarinettista Caldarola e del Nigun Quartet

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18,30 secondo concerto della stagione concertistica di Gioiosa Ionica organizzata da AMA Calabria in collaborazione con l’Accademia Musicale Ars Musica al Palazzo Amaduri con l’esibizione del clarinettista Gianluigi Caldarola primo clarinetto Solista presso l’Orchestra dell’Operà Royal de Wallonie di Liegè (Belgio) e del Nigun Quartet.

La manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gianluigi Caldarola, dopo aver vinto ben 15 concorsi solistici, ha collaborato in qualità di Primo Clarinetto Solista con l’Orchestra National de France di Parigi, l’Orchestra Cherubini fondata dal M. Riccardo Muti, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra I Virtuosi Italiani, l’Orchestra del Teatro

Carlo Felice di Genova, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, suonando sotto la direzione di illustri direttori d’orchestra e solisti internazionali come Riccardo Muti, Emmanuel Krivine, Fabio Luisi, Krzysztof Eugeniusz Penderecki Isaac Karabtchevsky, Nevill Marriner, Donato Renzetti, Piero Bellugi, Daniel Oren, Michel Plasson, Speranza Scappucci, Michele Mariotti, Gianluigi Gelmetti, Claudio Scimone. Collabora con grandi artisti della scena internazionale tra cui Anna Netrebko, Anela Gheorghiu, Lawrence Browenlee, Leo Nucci, Joseph Alessi, Francesca Dego, Massimo Quarta. Ha svolto tournée in tutta Europa, Giappone, Cina e Paesi Arabi ed incide per importanti etichette come la Warner Classic Music e Enja Records. Dal 2019 oltre all’attività concertistica affianca quella didattica in qualità di docente presso prestigiose istituzioni europee.

Ad accompagnare il celebre solista il Nigun Clarinet Quartet composto da quattro giovani artisti: Michele Giovinazzo, Michele Napoli, Gabriele Calcopietro e Stefano Anania che, nel corso di questi anni, si sono fatti apprezzare sia come interpreti che come appassionati divulgatori di musica.

Nel corso del concerto saranno eseguite opere di Giuseppe Verdi, Luigi Bassi, Paolo Savoia, Gaetano Labanchi, Harry Stalpers, Patrik Hiketick e Javier Girotto