Edoardo Ferrario in scena con “Performante” al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria

Edoardo Ferrario, tra i comici più apprezzati della scena italiana, torna nei teatri con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy, “PERFORMANTE”. La tournée farà tappa giovedì 20 febbraio al Teatro Auditorium Unical di Rende (CS), per una serata di comicità intelligente e dissacrante. L’evento è organizzato da Be Alternative Festival e L’Altro Teatro.

In “PERFORMANTE”, Ferrario racconta con il suo inconfondibile stile i paradossi della vita moderna. In un’epoca in cui l’ozio è quasi un lusso e la privacy sembra un concetto superato, tutto è spettacolo: persino l’elettrauto sotto casa deve fare show business.

Attraverso monologhi taglienti e osservazioni brillanti, Ferrario ci guida in un viaggio tra crisi climatica, iper-esposizione mediatica, nostalgie generazionali e l’invasione degli ex compagni di scuola trasformati in venditori di NFT. Il tutto condito da una riflessione ironica sulla società contemporanea, dove la casa in campagna diventa l’ultima via di fuga e l’intelligenza artificiale sembra essere l’unica speranza per risolvere i problemi… incluso quello della sua stessa esistenza.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili presso i punti vendita autorizzati e online su TicketOne dal link: www.ticketone.it/event/edoardo-ferrario-performante-live-tour-teatro-auditorium-unical-tau-19730299.