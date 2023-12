Stagione concertistica Città di Corigliano-Rossano: il 10 dicembre alla Chiesa di Sant’Antonio il concerto di Natale

Sesto appuntamento della VIII edizione della Stagione concertistica Città di Corigliano-Rossano dedicata al Natale.

Domenica 10 dicembre, presso la Chiesa di Sant’Antonio nel centro storico dell’area urbana di Corigliano, è in programma il Concerto del Coro Polifonico “Città di Corigliano Rossano”, diretto dal Prof. Nino Sicilia. L’evento, inserito nella kermesse organizzata dall’Istituto musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, avrà inizio alle ore 18.30 con ingresso libero.

Il Coro Polifonico “Città di Corigliano-Rossano” da circa 26 anni si esibisce con la finalità di diffondere la polifonia corale sia sacra che profana. Il Coro è formato da 35 cantori, tutti non professionisti, e negli anni si è avvalso della collaborazione di professionalità quali i Maestri: Pietro Attadia, Claudia Sisca, Maria Assunta Campana, Giovanni Battista Romano, Bina Viscovo e Serafino Madeo. Il Direttore del coro è il Prof. Antonio Sicilia. Tra i lavori più importanti della Corale ricordiamo i concerti in occasione del Centenario Verdiano, del 250° anniversario della nascita di Mozart, del Millenario della morte di San Nilo. Ha rappresentato opere quali “Via crucis” di Franz Liszt e “In diem nativitatis Christi” del Maestro Giovanni Battista Romano. Ha reso omaggio alla canzone napoletana con brani armonizzati dal Prof. Sicilia e ha tenuto un concerto dal titolo “Amarcord…viaggio nella musica leggera internazionale”. Nel 2016 ha presentato una serie di concerti dal titolo “Magnificat anima mea Dominum” dedicati alla Beata Vergine Maria con canti composti da Monsignor Marco Frisina. Durante i festeggiamenti in onore di San Nilo ha partecipato alla rievocazione storica della vita del Santo. E’ ormai consuetudine il “Concerto di Natale” che la Corale presenta ogni anno durante le festività natalizie. Il Coro, inoltre, anima funzioni solenni e matrimoni.

Un ringraziamento va al Parroco Don Fiorenzo De Simone per la gentile ospitalità.