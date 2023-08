Doppio appuntamento per la Compagnia Teatro degli Spiriti al “CoRo Family Fest” con spettacoli per bambini e famiglie

Spettacoli teatrali, storie di burattini, costruzione di pupazzi, laboratori e giocoleria. Continua a sorprendere bambini e famiglie il programma di 25 appuntamenti itineranti che stanno continuando a coinvolgere tutta la città di Corigliano- Rossano con l’inclusivo Coro Family Fest, dedicato a bambini e famiglie.

Il 19 e il 20 agosto saranno la Compagnia Teatro degli Spiriti e Piccolo Teatro Patafisico di Palermo ad accompagnare i più piccoli a conoscere due spettacoli fatti apposta per loro.

Il 19 agosto, all’anfiteatro Rino Gaetano alle 21:30 ci sarà Raperonzolo, spettacolo per burattini con Salvino Calatabiano nei panni di burattinaio, e Vito Bartucca, narratore. Lo spettacolo racconterà della strana storia di due sposi che vivono accanto a un giardino di raperonzoli. Presa dalla voglia di mangiarne uno, la moglie incinta parla del suo desiderio al marito, che decide di andare nel giardino, trovandosi però di fronte ad una strega che lo lascia libero in cambio di una promessa: dovrà consegnare a lei la bambina che aspettano.

Il 20 agosto sarà piazza Portofino ad ospitare le compagnie, che andranno in scena alle 21:30 con La Leggenda di Orione, rielaborazione personale del mito greco per uno spettacolo di marionette adatto a tutti. Artemide, dea della caccia, si innamora di Orione, figlio di Poseidone, ma suo fratello Apollo non accetta che si sia innamorata di lui. Uno spettacolo di marionette strettamente legato con un filo conduttore alle costellazioni invernali, per un’opera ricca di magia e sorpresa.

Il Piccolo Teatro Patafisico è una realtà del teatro palermitano che ha come intento quello di dare vita a nuovi stimoli ed opere adatte per i più piccoli, con la quale collabora strettamente La Compagnia Teatro degli Spiriti.