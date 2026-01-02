La Corale di Feroleto Antico: due “Concerti di Natale e Nuovo Anno” a Feroleto e a Pianopoli

La musica torna protagonista delle festività con due appuntamenti speciali proposti da La Corale di Feroleto, che accompagnerà il pubblico tra le atmosfere del Natale e l’inizio del nuovo anno.

Il primo concerto si terrà domani, sabato 3 gennaio, a Feroleto Antico, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, con inizio alle ore 18.00. Un momento di raccoglimento e condivisione, in cui le voci del coro risuoneranno in un contesto suggestivo, valorizzando la spiritualità del periodo natalizio.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 5 gennaio a Pianopoli, nella Chiesa di San Tommaso d’Aquino, alle ore 19.00, offrendo anche alla comunità di Pianopoli l’occasione di vivere un pomeriggio di musica e riflessione.

Nel corso dell’evento verrà sottolineata anche la qualità artistica del coro, diretto con competenza e professionalità dal maestro don Pino Latelli, punto di riferimento sicuro e appassionato per tutti i coristi. Come è noto, il maestro don Pino Latelli, laureato in Canto Lirico Superiore, frequenta l’ultimo anno del Triennio dei Corsi accademici presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia ed è seguito da esperti e illustri docenti: dal maestro Mateja Černič per la Direzione di coro, dal maestro Gianfranco Cambareri per le Esercitazioni corali e dal maestro Luigi Mogrovejo per la Composizione corale, a conferma di un percorso formativo di alto profilo artistico e musicale.

Il coro è coadiuvato all’organo dal maestro Rodolfo Bagnato, il cui accompagnamento contribuirà in modo determinante alla riuscita delle esecuzioni.

“È per noi una grande gioia – sottolinea il Presidente del Coro polifonico, Antonio Michele Gigliotti – poterci esibire in questi due centri del Lametino. I coristi hanno accolto con entusiasmo e disponibilità questo invito, felici di condividere la musica come momento di incontro e di festa. Questa occasione è anche un momento speciale per scambiarci gli auguri per il nuovo anno, che speriamo sia ricco di serenità e armonia”.

In entrambe le serate, La Corale proporrà un repertorio ricco e coinvolgente, composto da brani dal sapore natalizio e canti mariani, scelti per esaltare il significato religioso e culturale delle festività. Le esecuzioni corali saranno un invito a riscoprire, attraverso la musica, i valori della tradizione, della fede e della comunità.

Due concerti che si preannunciano come momenti di intensa partecipazione e bellezza, capaci di unire musica e spiritualità nel segno del Natale e del nuovo anno.