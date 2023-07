AMA Calabria, presentati i concerti di Ute Lemper e della PFM a Lamezia Terme(CZ): appuntamento il 20 luglio e l’8 agosto

Un luogo di straordinaria bellezza accoglierà due eventi internazionali di indiscutibile valore musicale. Ute Lemper e la PFM si esibiranno in esclusiva regionale, rispettivamente, giovedì 20 luglio e martedì 8 agosto nell’area esterna dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Lamezia. Entrambi i concerti, organizzati da AMA Calabria, sono stati presentati oggi nella Sala Consiliare Mons. Luisi del Comune di Lamezia Terme. Alla conferenza stampa introdotta da Francescantonio Pollice, Presidente di AMA Calabria, ha partecipato Cosimo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo e Marketing territoriale, Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, insieme agli altri rappresentanti dello stesso Comune, Giorgia Gargano, Assessore alla Cultura, Luisa Vaccaro, Assessore allo Spettacolo

«Le iniziative previste all’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Lamezia – ha commentato il Direttore Artistico Francescantonio Pollice – rientrano nel più ampio programma del 46° MusicAMA Calabria – 2023 Calabria Straordinaria – Una terra da sogno, che la nostra Associazione ha progettato con l’obiettivo di contribuire a presentare l’intera regione come meta d’eccellenza attraverso ben 79 eventi che si svolgeranno in numerosi comuni di tutte e cinque le province calabresi. Il progetto è realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo che, con lungimiranza, ancora una volta ha preso in considerazione i principali eventi di carattere nazionale e internazionale organizzati in regione, efficaci strumenti attrattori per l’innalzamento della qualità dell’offerta turistica».

Un’anteprima estiva, questa di AMA Calabria, di un cartellone importante interamente dedicato alla musica. Una storia, quella dell’Associazione, che racconta quanta passione muova la determinazione nel rappresentare la cultura nella nostra regione. Un lavoro costante che ha ottenuto numerosi riconoscimenti su tutto il territorio nazionale. La presenza di Ute Lemper e della PFM sottolinea l’impegno di AMA Calabria nel presentare al proprio pubblico artisti che parlano linguaggi musicali differenti e che, nel corso delle rispettive carriere, sono riusciti a scrivere pagine importanti che li elevano al ruolo di superstar.

Ute Lemper ha inciso di recente il suo nuovo album Time Traveler che dà il titolo al suo tour, con il quale festeggia il suo sessantesimo compleanno. Nel corso della sua luminosa carriera, la cantante e attrice tedesca è stata acclamata non solo per le sue doti canore, ma anche per le interpretazioni cinematografiche e le sue partecipazioni nei musical. Ute Lemper è riuscita a mostrare di essere in possesso di una eccellente versatilità artistica, interpretando brani di repertori diversi appartenenti ad autori prestigiosi come Kurt Weill e Berthold Brecht così come a quelli di star internazionali del calibro di Marlene Dietrich, Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques Prevert, Nino Rota e Astor Piazzolla.

La PFM è uno dei nomi che appartiene alla storia della musica italiana. Il loro percorso artistico li descrive come una tra le band seminali del rock progressivo italiano, che ha saputo imporre la sua musica negli U.S.A., in Inghilterra, patria del prog, in tutta l’Europa, e diventando una icona in Giappone. Le loro esibizioni in concerto sono un momento di grande impatto per la loro musica, set nei quali mostrano la loro forza espressiva. Un impatto importante anche quando si confrontano con il repertorio di Fabrizio De André. Il loro recente album The Event – Live in Lugano è la chiara dimostrazione di quante emozioni siano capaci di regalare al loro pubblico.

LE DICHIARAZIONI. Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le istituzioni, ad iniziare dal dirigente regionale Cosimo Caridi: “Questi di AMA Calabria sono eventi che contribuiscono ad attrarre sul nostro territorio anche turisti che si muovono sui turismi culturali. Ẻ molto importante perché la nostra terra fonda le proprie radici sulla cultura, una terra di antiche tradizioni”.

Il primo cittadino di Lamezia Terme Paolo Mascaro, ha ringraziato AMA Calabria “per essere sempre stata con le braccia spalancate quando il territorio lametino lo richiede. Provo una grande emozione perché coniugare lo splendore dell’Abbazia benedettina con spettacoli talmente importanti è una cosa particolarmente stimolante da vedere e vivere”. Giorgia Gragano, Assessore alla Cultura del Comune Lamezia Terme, ha sottolineato come “AMA Calabria continua con questa operazione di diffusione culturale sull’intero territorio. Questa estate avremo spettacoli che servono a riconnettere la periferia alla città e per noi ha valore tutta l’azione che si sta programmando intorno all’Abbazia benedettina per input proprio di AMA Calabria e di altre associazioni”. Pensieri condivisi anche dall’assessore allo Spettacolo, Luisa Vaccaro: “Quando spettacolo e cultura chiamano, AMA Calabria risponde con un programma di eventi sempre diversi e che riescono a soddisfare il pubblico. L’associazione legge le esigenze e riesce a creare di crescita personale e collettiva. La famiglia di AMA Calabria è per noi una grande risorsa”.

«Due importanti occasioni – ha dichiarato Francescantonio Pollice – per ascoltare dal vivo artisti amati ed apprezzati da un pubblico intergenerazionale nell’Abbazia Benedettina messa a disposizione dal Comune di Lamezia Terme, che curerà tutti gli aspetti legati alla logistica e alle autorizzazioni di pubblico spettacolo».

I biglietti del concerto di Ute Lemper e della P.F.M. potranno essere acquistati consultando il sito di AMA Calabria www.amaeventi.org, e LiveTicket, per l’acquisto on line. Sarà possibile acquistare i biglietti anche prima degli spettacoli direttamente alla biglietteria dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Lamezia. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

