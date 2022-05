Dal 13 Maggio fuori il nuovo singolo della cantautrice calabrese Laura Djlo

“Schegge impazzite” è il nuovo singolo di Laura Djlo (autrice del testo e della musica), dal 13 maggio in tutti gli store digitali, un brano pop che nasce dall’esigenza di sfogare quel senso di oppressione che ognuno di noi, in un modo o nell’altro, ha avvertito durante la pandemia da covid-19. I temi trattati sono temi forti come il non riconoscersi più nella propria vita, la non accettazione del proprio corpo, le paure che in questo momento storico si sono ingigantite e diventate ancora più pesanti, l’amore, le cadute e le rinascite.

La canzone è stata arrangiata, mixata e masterizzata da Marco Passarelli e Arianna Tomaselli presso il Tape Lab Studio.

Laura: “Viene affrontato tutto ciò che scaturisce dal disagio dell’essere umano concludendosi però in chiave positiva con una esortazione a trovare la forza di ricominciare dentro se stessi! Il mood è tutto anni 80!”

Il Videoclip, in uscita il 21 Maggio, è stato realizzato dalla NewproductionEventi per la regia di Alberto Celestino, operatore di ripresa Pierandrea Dotto, mentre il Direttore Creativo Giada Falcone ha orchestrato alla perfezione styling e make-up con la sua Moema Academy, coinvolgendo anche la stilista croata Sladana Krstic, fashion designer d’eccezione e Aldo Piro per i Gioielli. Le foto sono a cura di VisioniMiopi. L’ hair style è stato affidato a Rocco Syaff, le coreografie a Simona Londino con la sua Maison des Etoile. Hanno preso parte alle riprese anche Tre attori della Arti Blu Academy di Barbara Pasqua: Andrea Marozzo, Ilaria Curcio, Cristina Raffaele e la fitness coach Erika Mastrosimone.

Biografia

Laura DjLo, vero nome Laura Rizzuti, calabrese classe ‘81, sotto il segno del Toro. Laureata in Conservazione dei beni culturali e docente di Storia dell’arte alle scuole superiori coltiva costantemente la sua passione per la musica esibendosi come cantante e dj nei locali della Calabria. Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide con i followers i suoi vari interessi: moda, estetica, cura del fisico e del corpo, corretta alimentazione e ovviamente la musica. Canta sin da piccolissima e ricorda ancora quando con il fratello si esibiva nella sua cameretta accompagnata dalle basi del mitico “Canta tu”. I suoi primi passi nel mondo della musica li ha fatti però ai tempi del liceo quando ha cominciato a prendere lezioni di canto. Insieme ad alcuni compagni di classe ha fondato la live band “Fuoco sotto la cenere”, diventata poi “Stop and go”. Il gruppo si è esibito per svariati anni nei locali e nelle piazze della Calabria, raggiungendo l’apice agli inizi degli anni 2000 per aver affiancato, come supporter, nei suoi concerti, Olga Maria De Souza vero nome di Corona, l’italo-brasiliana conosciutissima a livello mondiale negli anni ‘90 per le sue hit The rhythm of the night, Baby baby, Try me out e I don’twanna be a star. A questo sfolgorante momento, ha fatto seguito un periodo di allontanamento dalle scene, a causa di problemi alle corde vocali, con conseguente scioglimento della band. Durante il periodo di fermo, l’artista ha però continuato a coltivare la passione per la musica e, da assidua frequentatrice delle discoteche, ha pensato bene nel 2008 di iscriversi ad un corso di formazione per dj. Superati i problemi alle corde vocali e ormai padrona della consolle è ritornata alla ribalta esibendosi prevalentemente in uno dei locali più interessati della realtà cosentina: Scarpelli Cafè. Il 25 Aprile del 2021 ha debuttato come cantautrice con il suo primo inedito dal titolo “Sushi Bianco” che ha totalizzato 14.869 ascolti su Spotify.