“Quando soffia il vento”: al via le riprese del film in Calabria

Partiranno il 6 Giugno a Mendicino le riprese del film Quando soffia il vento, opera scritta e diretta da Mauro Cerminara realizzata in collaborazione con AIDO e prodotta da Illusion Factory.

Il borgo cosentino è ormai da diverse settimane epicentro dell’attività della produzione, per diversi giorni la troupe ha visitato il centro cittadino alla ricerca di location in cui ambientare le scene del corto, e il palazzo del municipio è stata la sede che ha ospitato la fase di casting gestita dal casting director Giovanni Maletta, in cui sono stati selezionati diversi ruoli e molti figuranti che faranno parte del progetto.

Protagonisti di Quando soffia il vento sono Ettore Bassi e Lucia Rossi rispettivamente nei ruoli di Christian ed Eva Marcello Arnone che interpreta il commissario Costanzi, Arianna Valentini nel ruolo della dottoressa Giulia Sileri e lo stesso Mauro Cerminara che vestirà i panni del dottor Marco Rossi.

Per quanto riguarda la scelta del cast tecnico, la fotografia sarà curata da Ernesto Boccuti, il montaggio affidato a Takeshi Yamato, completano il team di produzione di Illusion Factory Caterina Gioconda Di Dio, Rocco Parise, Aurora Sanso e Raffaele Lisco. I Costumi sono creati dallo stilista Giuseppe Cupelli.

Prodotto da Mauro Cerminara e Francesco Garasto per Illusion Factory e Pasquale Arnone, Quando soffia il vento è realizzato in collaborazione con Vanilla, iMOVIEZ Studios. L’opera ha il patrocinio di AIDO, 118, Provincia di Cosenza e Regione Calabria

Le riprese come già detto partiranno da Mendicino (Cs) il 6 Giugno ei proseguiranno successivamente sulla costa tirrenica cosentina.