“Psychedelic” arriva nelle sale cinematografiche: dal 22 al 30 luglio al Teatro Comunale di Catanzaro

«La notizia della proiezione al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro dal 22 al 30 luglio del pluripremiato film “Psychedelic”, scritto e diretto dal regista catanzarese Davide Cosco, è di quelle che non possono e non devono passare inosservate. Grazie al suo talento, e ad un formidabile cast, ha proposto un lavoro che tratta temi universali, partendo dal valore della spiritualità, della solidarietà e della condivisione. Un’opera prima che ha ricevuto riconoscimenti e premi in Italia ed all’estero, ora finalmente anche nelle sale cinematografiche italiane e della città». Lo afferma in una nota la segreteria regionale Slc Cgil Calabria.

«Un film in cui, secondo la critica cinematografica, il pubblico è protagonista di questa opera prima. Dove il geniale e giovane autore, grazie ad una regia monumentale, non incorre nell’errore, quanto mai comune, di sottovalutare proprio il pubblico. Il regista, al contrario, lo esalta, lo considera, lo chiama in causa, lo coinvolge, lo incanta, lo delizia, lo porta in mondi lontani, lo culla. Psychedelic – continua la nota – è un dramma da camera basato sulle riflessioni intellettuali di tre personaggi in cerca di un senso per le loro esistenze, apprezzato fortemente dalla critica cinematografica nazionale ed internazionale. Slc Calabria, federazione della Cgil che tra gli altri rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori del variegato mondo della produzione culturale, con soddisfazione e orgoglio partecipa all’affermazione di un talento della nostra terra che, in questa sua opera, esprime valori, quali la solidarietà, fondanti per l’agire quotidiano nello svolgere la “mission” dell’attività sindacale».