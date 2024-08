Al via la nuova stagione del Catona Calcio

La piazza antistante al lido New Beach sul lungomare di Catona, tirato a lucido, si è trasformata nel cuore pulsante della passione biancazzurra, accogliendo una folla straordinaria di persone per la presentazione ufficiale del Catona calcio. L’evento, condotto dai giornalisti Giuseppe Calabrò e Matteo Occhiuto ha visto sfilare sul palco i protagonisti di una nuova stagione carica di aspettative. Una serata che non solo ha rinnovato il legame profondo tra la squadra e il suo territorio ma, ha anche rafforzato il senso di appartenenza e la motivazione di tutti in vista del nuovo campionato di Prima Categoria. Tra i momenti più emozionanti, la presentazione del capitano Giuseppe Calarco, accolto da un tripudio di applausi: «Abbiamo l’obbligo di dare alla nostra gente la categoria che merita. La società ha allestito una squadra molto competitiva, abbiamo l’obbligo di dare il massimo». Il capitano, infine, ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi per affrontare al meglio la stagione e del gruppo ultras, presenti con uno striscione “unico obiettivo, la promozione”: «A loro un saluto particolare perché nella passata stagione non ci hanno mai lasciati soli». Ma, ad aprire le danze c’ha pensato il direttore sportivo Michele Cotroneo, colui che ha allestito, con la solita dovizia di particolari, una rosa competitiva e forte segno che il progetto è ambizioso: «Stiamo costruendo qualcosa che duri nel tempo – afferma – Vogliamo portare il Catona ai livelli che merita, credo che qui ci siano le persone giuste, tra dirigenza e staff tecnico, per portare avanti questa nostra intenzione». Il messaggio del resto dei dirigenti è chiaro: «vogliamo vincere il campionato anche se non siamo qui per fare proclami». Nel corso della serata sono state premiate vecchie glorie del Catona Calcio come Alfredo Carrozza, Giovanni Bonadio, Peppe Iannó, Nello Violante, Nino Lazaro, Giovanni D’Errigo; il centrocampista Riccardo Coniglio per le 200 presenze con il Catona Calcio; poi Pasquale Sorgonà, presidente provinciale allenatori Reggio Calabria; l’Assessore allo Sport di Villa San Giovanni, Giuseppe Cotroneo per la disponibilità nella concessione dello stadio Santoro di Villa San Giovanni; e il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà per la sensibilità e vicinanza al Catona Calcio. E, proprio il primo cittadino ha voluto fare un plauso alla dirigenza biancazzurra sottolineando come «chi investe nel calcio, soprattutto, a livelli dilettantistici non lo fa mai perché pensa che ci possa ricavare un vantaggio personale o addirittura economico ma, lo fa perché è innamorato di questo sport, è innamorato del suo territorio, quindi lo fa sottraendo spazio e ore alla propria vita privata. Noi a queste persone dobbiamo dire grazie e fare solo un grosso in bocca al lupo». Alzando un po’ i toni, Falcomatà si è soffermato anche sul vile attentato incendiario che ha distrutto il manto erboso del campo sportivo di Catona: «Ho un solo rammarico stasera – conclude il sindaco – se non fosse stato per quell’atto vigliacco, vandalico, delinquenziale che tutta la nostra città ha subito qualche mese fa, questa presentazione l’avremmo fatta nel nostro campo di Catona. È una promessa, è un impegno che manterremo, quella dell’anno prossimo sarà fatta nel campo che sarà restituito a tutta la città». I cori incessanti e l’atmosfera elettrica hanno creato qualcosa di unico, rendendo la presentazione molto più di un semplice evento: è stata una celebrazione dell’identità catonese, un momento in cui squadra e tifosi si sono uniti in un unico grande abbraccio. Anche i giocatori sfilati sul palco, visibilmente emozionati, hanno risposto con gesti di gratitudine e con promesse di dare il massimo per onorare la maglia che indossano. Lo stesso leit motive è stato rimarcato da chi, l’anno scorso, ha traghettato la squadra verso un sogno, l’allenatore Daniele Carrozza. «Non faccio proclami ma, voglio solo promettere la mia massima serietà e professionalità, insieme a quella del mio staff, di dare il massimo, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita». Insomma, una serata dove il Catona calcio è riuscito a trasmette entusiasmo, passione e, far toccare con mano, a tutti i presenti, cosa significhi indossare i colori biancazzurri, e quanto questi significhino per chi li sostiene da sempre. Intanto, lunedì 19, si inizia a sudare sul campo. Appuntamento per mister Carrozza e la squadra allo stadio Santoro di Villa San Giovanni per l’inizio della preparazione.

LA ROSA

PORTIERI: Domenico Curatola, Lorenzo Lo Faro

DIFENSORI: Angelo Fulco, Roberto Fulco, Marco Ruggeri, Massimo Sartiano, Giampietro Furci, Domenico Macrì e Giuseppe Marcianò, Daniel Palermo, Salvatore Foti

CENTROCAMPISTI: Giovanni Catalano, Andrea Fulco, Alagie Ba, Davide Laganà, Giuseppe Panzera, Emanuele Tuzzato, Santo Buda, Riccardo Coniglio, Carmelo D’Agostino, Emanuele Lo Faro, Francesco Iurmanò

ATTACCANTI: Bruno Giordano, Emanuele Spanti, Salvatore Lancia, Demetrio De Stefano, Francesco De Stefano.

STAFF TECNICO

ALLENATORE, Daniele Carrozza,

ALLENATORE IN SECONDA, Marco Chiricolo

PREPARATORE ATLETICO, Pietro Tuzzato

PREPARATORE PORTIERI, Giovanni Lo Faro

STAFF DIRIGENTI

PRESINDENTE, Giuseppe Laganà ed Erminio Esposito

VICE PRESINDENTE, Luca Surace

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, Gianluca Principato

DIRETTORE GENERALE, Antonio Violante

DIRETTORE TECNICO, Giuseppe Iurmanò

DIRETTORE SPORTIVO, Michele Cotroneo

COLLABORATORE DS, Alessandro Cotroneo

SEGRETARIO GENERALE, Raffaele Nocera

TEAM MANAGER, Alfredo Carrozza

RESPONSABILE LOGISTICA, Giovanni Palumbo

RESPONSABILE MARKETING, Domenico Marcianò

CONSIGLIERI, Antonino Fiume, Fabio Zuccalà, Pasquale Reitano, Francesco Pino, Francesco Pino,

MEDICO SOCIALE, Elio Barresi

ADDETTO STAMPA Antonio Paone