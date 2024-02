Serie B: punti pesanti per Catanzaro e Cosenza nel turno infrasettimanale

il 27° turno del campionato di Serie B, giocato in infrasettimanale, vede protagoniste ancora una volta le compagini calabresi. Il Catanzaro prosegue il proprio invidiabile ruolino di marcia interno, regolando 2-0 il Bari al “Ceravolo”. Un gol per tempo, ad opera delle stelle Vandeputte e Iemmello. Sesto posto a quota 45 punti, solo cinque lunghezze in meno rispetto alla Cremonese – corsara a Genova contro la Sampdoria di Andrea Pirlo – seconda in classifica, e dunque dalla promozione diretta in Serie A.

Obiettivo playoff non troppo distante per il Cosenza. Agli uomini di Fabio Caserta riesce l’impresa di pareggiare 1-1 in casa del Parma, capolista incontrastato. Camporese, ex Reggina, risponde a Cyprien prima dell’intervallo. Silani a -2 dal Brescia, attuale ottavo in classifica. Proprio le due squadre protagoniste dell’ultimo playout. E domenica, al “San Vito – Marulla”, ci sarà l’infuocato derby Cosenza-Catanzaro.