Catanzaro, il campione di minicross Giuseppe Scicchitano premiato a Palazzo de Nobili

Il giovane campione catanzarese di minicross Giuseppe Scicchitano è stato premiato a Palazzo de Nobili con una targa da parte dell’assessore allo Sport, Nunzio Belcaro, per i suoi recenti successi nel mondo della due ruote. Classe 2013, il piccolo pilota del team Lo scoiattolo di Lamezia Terme ha conquistato il titolo di campione interregionale 2023 Moto Asi Calabria, nella categoria expert MX 65. “E’ sempre un motivo di grande orgoglio vedere i nostri giovanissimi talenti affermarsi in ogni ambito sportivo portando in alto il nome e i colori di Catanzaro”, ha commentato Belcaro. “Risultati che non arrivano mai per caso, ma sono frutto della passione e dei sacrifici, come nel caso di Giuseppe, sostenuti e supportati dalla famiglia. Purtroppo, scontiamo un deficit non indifferente dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, anche per le note difficoltà in cui versano gli enti locali, ma l’amministrazione vuole stare per quanto possibile vicino ai diversi campioni in erba che la città esprime, riconoscendo la loro costanza e forza di volontà nel raggiungere i più alti traguardi”. L’assessore Belcaro ha, quindi, rivolto il personale in bocca al lupo per le prossime sfide che vedranno Giuseppe Scicchitano esordire a bordo della minicross 85.