I 110 anni del Cosenza: Vaccarizzo Albanese al “Marulla”

Le celebrazioni per i primi 110 anni del Cosenza Calcio, rappresentano per i territori dell’intera provincia, la più estesa tra quelle calabresi, la quinta in Italia per estensione e seconda del Sud, l’occasione per far ritrovare tra loro le piccole e grandi esperienze che la compongono ed affermare e rinsaldare sentimenti di appartenenza e coesione sociale.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo che venerdì 23 sarà presente al San Vito – Gigi Marulla per festeggiare gli atleti e la società rosso blu ed assistere alla gara contro la Sampdoria, valida per la 26sima giornata del Campionato italiano di SERIE B.

Ringraziando il presidente Eugenio Guarascio per l’invito e complimentandosi con la società per l’impegno portato avanti in questo lungo percorso nella promozione, oltre i confini regionali, dell’immagine di una Calabria virtuosa, il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere l’apprezzamento per il coinvolgimento delle scuole dell’intera provincia. Così – conclude Pomillo – condividono valori sociali e culturali.