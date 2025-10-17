+Europa: “Piena solidarietà a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi”

+Europa Calabria esprime la propria piena solidarietà e vicinanza a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi e coordinatore regionale del partito, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima.

Si tratta di un atto che va ben oltre la sfera personale, perché colpisce i principi di democrazia e il lavoro quotidiano che Fabio svolge con serietà, dedizione e rispetto delle istituzioni.

Come amministratore e come rappresentante politico, Fabio Signoretta si distingue da sempre per il suo impegno concreto al servizio della comunità, per la capacità di ascoltare i cittadini e per la visione di un territorio più aperto, moderno e inclusivo. Il suo lavoro quotidiano è un esempio di buona politica, quella che si fonda sul dialogo, sulla competenza e sulla fiducia nelle istituzioni.

+Europa Calabria, insieme ai propri coordinamenti provinciali e ai gruppi territoriali, condanna con forza ogni forma di intimidazione e violenza e ribadisce che il partito e tutte le persone perbene sono dalla parte di Fabio, certi che continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione, passione e integrità che lo contraddistinguono.

Gli attacchi di chi prova a fermare il cambiamento non riusciranno mai a spegnere l’impegno di chi crede nella libertà, nella legalità e nella democrazia.