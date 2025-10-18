La solidarietà del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al Primo Cittadino di Jonadi, Fabio Signoretta

“Sono certo che Fabio Signoretta, giovane Sindaco di Jonadi, non si lascerà intimidire e continuerà a portare avanti la sua azione amministrativa con la determinazione, la passione e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono. Il vile atto di cui è stato vittima non riuscirà a spegnere il suo impegno quotidiano al servizio della comunità, che in lui riconosce un punto di riferimento solido e credibile”. Lo afferma il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, esprimendo solidarietà e vicinanza – anche a nome dell’intera Amministrazione comunale – al Primo Cittadino di Jonadi.

“L’inqualificabile e gravissimo gesto subito da Signoretta – prosegue Franz Caruso – colpisce non solo la persona e il ruolo istituzionale che rappresenta, ma l’intera comunità e i valori democratici su cui si fonda la nostra convivenza civile. Purtroppo, non si tratta di un episodio isolato: siamo di fronte a una pericolosa escalation di atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. È necessario fare fronte comune, rafforzare la rete tra istituzioni e agire con determinazione per fermare questa deriva e restituire piena sicurezza e serenità a chi serve lo Stato con onestà e dedizione”.