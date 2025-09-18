“L’Autunno di Ruggero”, al Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica arrivano le passeggiate letterarie

Il Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica presenta la rassegna “L’Autunno di Ruggero”, una serie di passeggiate letterarie al Parco Archeologico e alla Casa della Cultura del Comune di Mileto.

Dieci giornate per dieci studiosi che. in forma coinvolgente e colloquiale, ci accompagneranno ad esplorare un aspetto, un tema, un luogo, della storia di Mileto e del suo territorio dall’antichità all’epopea normanna, al principato e ai grandi terremoti lungo un lungo e ricco cammino di conoscenza e valorizzazione.

“Con questa prima stagione de ‘L’Autunno di Ruggero’ – dichiara il Direttore del Parco Archeologico Paolo Mighetto- si avvia una valorizzazione del Parco che attraverso il coinvolgimento di studiosi e di voci esterne qualificate, vuole portare Mileto e il suo territorio ad una conoscenza sempre più consapevole e condivisa quale strumento di tutela. Questo sarà il primo di tanti eventi del Parco Archeologico e che vedranno Mileto al centro di un’attenzione sempre più ampia anche in vista del 2027, Anno Europeo dei Normanni”.

L’Autunno di Ruggero si aprirà alle ore 16.30 alla Casa della Cultura di via Duomo con i saluti istituzionali del sindaco di Mileto Avv. Salvatore Fortunato Giordano, del direttore delegato della Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Valentia Dott.ssa Maria Mallemace, della direttrice del Museo Nazionale di Mileto Dott.ssa Maria Maddalena Sica e del direttore del Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica Arch. Paolo Mighetto per poi spostarsi all’Abbazia della SS Trinità del Parco Archeologico.

Alfonso Grillo e Maurizio Bonanno racconteranno “Il Cammino del Normanno”, un percorso storico legato alla figura del Gran Conte Ruggero I d’Altavilla che, attraverso panorami mozzafiato e borghi suggestivi del Parco Naturale delle Serre, collega il mar Ionio al mar Tirreno combinando storia, cultura e spiritualità alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Le passeggiate successive:

Il 3 ottobre, con Alfredo Ruga alla scoperta delle monete di Mileto e del vibonese;

il 10 ottobre, con Franco Luzza alla scoperta del monachesimo tra Mileto e Gerocarne;

il 17 ottobre, con Martina Tapinassi alla scoperta dell’archeologia dell’olio d’oliva;

il 24 ottobre, con Giovanni Minucci e Antonio Blandi per parlare di “archeologia sociale”;

il 7 novembre, con Valerio Di Vico alla scoperta dei rapporti tra Mileto e la Sicilia Normanna;

il 14 novembre, con Maria Maddalena Sica alla scoperta dell’archeologia del territorio vibonese;

il 21 novembre, con Domenico Benoci alla scoperta del monachesimo in Calabria tra tarda antichità e alto Medioevo;

il 28 novembre, con Rosalba Arcuri alla scoperta del territorio calabrese nella tarda antichità;

il 5 dicembre, con Giuseppe Campagna alla scoperta delle comunità ebraiche del territorio;

il 19 dicembre, con le conclusioni e i saluti finali dell’Accademia Milesia con Mons. Filippo Ramondino e Francesco Saverio Galante.

Contatti: sabap-rc.mileto@cultura.gov.it



https://cultura.gov.it/luogo/parco-archeologico-medievale-di-mileto-antica

