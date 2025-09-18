“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeCalabriaVibo ValentiaNasce “ViBo Experience – Tra Mare, Storia e Borghi della Magna Grecia”:...
CalabriaVibo Valentia

Nasce “ViBo Experience – Tra Mare, Storia e Borghi della Magna Grecia”: il nuovo modello di turismo esperienziale per la Costa degli Dei

È stato ufficialmente presentato il progetto ViBo Experience, rete di prodotto turistico che vede come capofila la Pubblicom Srl di Capo Vaticano di Ricadi, che riunisce alcune delle più prestigiose realtà dell’accoglienza, dell’enogastronomia e della cultura della provincia di Vibo Valentia.

Il partenariato, che conta la presenza di imprese leader del settore turistico, è affiancato da istituzioni e organismi di rilievo come il Comune di Vibo Valentia, convintamente aderente nell’ambito della sua strategia di valorizzazione dell’identità di Hipponion l’antica città magno-greca, di Parghelia, Ricadi e Zungri, la Camera di Commercio, il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, i Parchi Marini Regionali e la Confcommercio Calabria Centro.

L’iniziativa intende trasformare il vibonese in una destinazione turistica integrata e competitiva, con un’offerta che va dal mare cristallino della Costa degli Dei alle esperienze culturali e archeologiche delle Grotte di Zungri, dalla valorizzazione dei borghi storici al turismo balneare di eccellenza di Capo Vaticano, Tropea e Parghelia. Un triangolo che racchiude il cuore pulsante del turismo calabrese, con oltre un milione e mezzo di visitatori l’anno e una ricettività tra le più sviluppate del Mezzogiorno.

Gli obiettivi del progetto:

ViBo Experience nasce con una visione precisa: trasformare la provincia di Vibo Valentia in un sistema turistico integrato, sostenibile e competitivo, capace di generare indotto economico e rafforzare l’identità del territorio. In particolare, il progetto mira a:

Costruire una Rete di Prodotto stabile tra operatori del turismo, della cultura, dell’accoglienza e dell’enogastronomia.

Destagionalizzare i flussi turistici, sviluppando pacchetti esperienziali innovativi per i periodi di primavera e autunno.

Valorizzare le identità locali, come Vibo Valentia (antica Hipponion), le Grotte di Zungri, i borghi collinari e la Costa degli Dei.

Integrare strumenti digitali (piattaforma di booking, marketplace esperienziale, CRM) per la promozione e la vendita sui mercati nazionali e internazionali.

Promuovere sostenibilità e accessibilità, garantendo esperienze inclusive e rispettose dell’ambiente.

Rafforzare il brand Calabria Straordinaria, posizionando il Vibonese come destinazione turistica autentica e di eccellenza.

Il progetto, inserito nella cornice del brand Calabria Straordinaria, punta sulla creazione di pacchetti esperienziali che integrano mare, cultura, spiritualità ed enogastronomia. Tra le azioni previste: eventi simbolo come il Festival del Mare e del Gusto e Borghi in Festa, itinerari archeologici, percorsi enogastronomici e outdoor, esperienze culturali e religiose nei borghi del Monte Poro.

Con un modello basato su sostenibilità, inclusione e innovazione digitale, ViBo Experience sarà supportato da una piattaforma online multilingua per la prenotazione di pacchetti e attività, promuovendo il territorio sui mercati nazionali e internazionali anche grazie a partnership con tour operator esteri.

“ViBo Experience rappresenta la volontà di fare rete per offrire un prodotto turistico unitario, esperienziale e competitivo, capace di rafforzare l’identità del territorio e di generare sviluppo economico e sociale”, ha dichiarato Fabrizio Giuliano, amministratore di Pubblicom e responsabile del progetto.

Con ViBo Experience, la provincia di Vibo Valentia si candida a diventare il modello di turismo esperienziale della Calabria, unendo mare, storia e borghi in un’unica narrazione che valorizza l’autenticità e la straordinarietà

Articolo Precedente“L’Autunno di Ruggero”, al Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica arrivano le passeggiate letterarie
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“L’Autunno di Ruggero”, al Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica arrivano le passeggiate letterarie

Capellupo: “Catanzaro ricordi assenza Occhiuto ad ogni Consiglio comunale sulla sanità”

Elezioni regionali, Rifondazione Comunista sostiene Ferdinando Laghi

Scoperte e distrutte 400 piante di cannabis a Delianuova (RC)

Si conclude il festival CORRENTI a Villa San Giovanni con lo scrittore Mimmo Sammartino

SIN di Crotone, il commissario Errigo ai saluti: “In due anni realizzato quanto non si è riusciti a fare in venticinque”

“Cattolici Socialità Politica”, candidati a confronto a Castrolibero

Villa San Giovanni (RC), aggiudicata la gara per la progettazione di fattibilità dell’autoporto

Tutto pronto per la IX edizione di MATERIA: a Catanzaro il Mediterraneo del Design prende vita in Calabria

“IL PICCOLO PRINCIPE – A CELESTIAL VOYAGE”: 1000 droni luminosi danno vita alle illustrazioni originali del libro a Reggio Calabria

Il sindaco Falcomatà alla processione di San Gaetano Catanoso: “Onoriamo il patrono della Città Metropolitana di Reggio Calabria”

Incendiata l’auto della presidente del centro antiviolenza di Crotone: indagano i carabinieri

Armonie d’Arte a Soverato per 6 appuntamenti “immersivi” nel teatro contemporaneo

Squilace (Cz), il Liceo d’Arte ‘Ettore Majorana’ apre in una nuova e moderna sede

Palestina, la FILT-CGIL Calabria aderisce alla giornata di protesta: “I portuali di Gioia Tauro si uniscono a quelli di Genova”

Falsetta (Templari) sul bullismo: “Uno dei frutti marci della nostra società prodotto dall’assenza di quel sistema valoriale nelle scuole e nelle famiglie. Servono misure...

Fisica e intelligenza artificiale: prestigiosi riconoscimenti per due giovani ricercatori Unical

Incendio distrugge nuovo polo per l’infanzia in costruzione a Isola Capo Rizzuto (KR): salvi gli operai

Corigliano-Rossano: fare con le mani per promuovere inclusione e autonomia, ora Figli della Luna sperimentano laboratorio di oreficeria

Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short film diretto dai registi De Candia e Chieco

Domani punto stampa FI a Reggio Calabria

La denuncia sui social di una madre della Locride: “Da un anno mia figlia bullizzata all’istituto ‘Mario La Cava’ di Bovalino”

Ponte sullo Stretto, l’ad ‘Stretto di Messina’ Ciucci: “Percorso verso apertura dei cantieri procede spedito”

L’agroalimentare italiano unito per sostenere la popolazione palestinese, Fai Flai e Uila lanciano il progetto “Pane per Gaza”

“Ritmi del Sud”: Tropea accende il cuore del Mediterraneo tra suoni, radici e visioni future

Il duo violoncello e pianoforte Claude Hauri e Daniel Moos a La Città della Musica a Corigliano-Rossano

Nicoletti per Pasquale Tridico Presidente: “Il lavoro deve generare dignità, non togliere vite. Calabria fascia arancione”

Acqua, disagi a Catanzaro centro

Più sanità nei piccoli centri. Mazza: “Potenziare il centro prelievi di Caloveto per difendere le aree interne”

Confusione e ritardi nella disponibilità di farmaci in distribuzione per conto, Bruni (PD): “Sistema paralizzato, cittadini lasciati soli”

Reggio Calabria FilmFest, assegnati i primi premi

Regionali, Toscano (Dsp) attacca Giuseppe Conte: “Distrusse la sanità calabrese e ora viene a darci lezioni. Non insulti l’intelligenza di noi calabresi”

La Calabria del volley alza la rete: parte la stagione 2025-26

Nicotera (Base Popolare): “Le aree interne non sono serbatoi di voti, ma vite da difendere. La vera politica non promette, risponde e costruisce”

Intimidazione al sindaco Biasi, la solidarietà della Giunta e dei gruppi di maggioranza: “Ora serve risposta corale”

Crisi idrica a Cosenza, il sindaco Franz Caruso: “Pesante riduzione della portata da Sorical non più tollerabile”.

San Basile (Cs), inaugurata la “Panchina Gialla” contro bullismo e al cyberbullismo

Trona “Oltre il Ghetto”, il contest che racconta riscatto, diritti e lavoro etico nel Sud Italia

Reggio, Tango sotto le stelle: la magia della musica argentina sulla scalinata di via Giudecca

Gustavo Garrafa vince il Best Animation all’Apulia Web Fest con Gli Invisibili

PNRR e Intelligenza Artificiale: i timori del Prof. Rubino per il futuro dell’Università della Calabria

Nuovo anno scolastico, gli auguri della Cisl Reggio Calabria a tutta la comunità educativa: “Qui intrecciano sogni e sacrifici”

Tavernise (M5S): “Sul porto di Paola promesse da campagna elettorale, i calabresi non meritano prese in giro”

La Calabria si racconta al Reggio FilmFest tra vino, cinema e realtà virtuale

Domani il viceministro Cirielli a Catanzaro. Montuoro (FdI): “Forte legame tra Regione e Governo su innovazione e cooperazione”

Lucano a gruppo The Left: “Chiediamo al Papa di venire in Palestina”

Comitato Pescatori Calabria: “Sosteniamo il cambiamento per rilanciare anche il settore pesca”

Taurianova: il sindaco Biasi bersaglio di un’inquietante e articolata intimidazione

Inclusione: non una passerella, ma una promessa

Inaugurazione ufficiale del Centro Dialisi di Mesoraca: un presidio di prossimità per il territorio

Teatro Rossosimona, “Canzoniere minimo” nel programma del settembre rendese. Il 25 settembre a Soverato nuova replica per “La fuga di Pitagora”

Occhiuto: “Il 23 settembre sveleremo otto nuove rotte aeree”. L’annuncio sotto un post del ceo Ryanair “La Calabria è la nostra nuova frontiera”

Firma della convenzione relativa alle attività di tirocinio formativo e curriculare per gli studenti della Mediterranea

Coltivavano cannabis in terreno demaniale di Roccella Jonica: due arresti

“Ciak si beve!”, il 20 e il 21 settembre a Badolato ritorna la rassegna cinematografica del Club dei Vedovi Neri: in programma proiezioni, talk...

Il Comune di Castrolibero riconosce lo Stato di Palestina

Lamezia Terne: “Alvaro. Più di una vita” protagonista del secondo appuntamento del festival “Caudex – Visioni letterarie” con Giusy Staropoli Calafati

Fisco e Pmi, Galati (Nm): “Confronto per maggiore equilibrio tassazione a Reggio Calabria”

Calcio, a Locri si riparte con un nuovo progetto: l’Athena Nike raddoppia e sfodera il Locri Next Gen puntando sui giovani

Numeri preoccupanti sulla lettura in Calabria. Nuccio Iovene (Fondazione Trame): “La cultura è la chiave per cambiare i territori”

Reggio, Conte in visita nel quartiere Arghillà insieme a Tridico: “Sanità pubblica in Calabria assolutamente disastrata. Accesso a cure garantite, efficaci ed efficienti è...

Primo giorno di scuola, FGC: “Servono fondi per istruzione di qualità e accessibile a tutti”

Reggio Calabria, uomo arrestato per aver tentato di investire una vigilessa: la solidarietà dell’amministrazione comunale alla polizia locale

Elezioni regionali, Morabito (ex segretario PD Reggio Calabria): “Mio contributo perché Calabria possa diventare terra in cui restare”

Reggio Calabria, “English is Cool”: dal 29 settembre torna la formazione di Confcommercio per imprenditori e dipendenti

Sanità, Giuliano (UGL): “Governo intervenga rapidamente sull’abolizione del vincolo di esclusività. Migliaia di operatori attendono risposte concrete”

10eLotto: a Crotone e in provincia di Cosenza vinti 50mila euro

Ritrovati in Romania dalla nonna materna i due bimbi scomparsi a Castrovillari (CS)

Calabria 2030 per Tridico: “Occhiuto continua a perdere nei sondaggi”

Ad Oriolo l’appuntamento ‘A Carte scoperte’ con i Giovani Imprenditori. A seguire il Premio ‘Radici di eccellenza’

Rende aderisce a “Puliamo il mondo” di Legambiente

Bivongi: completati i lavori sulla SP95

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio chiude le festività mariane a Reggio Calabria

Gal “Serre Calabresi”, la castagna fra tradizione, benessere ed enogastronomia. Tappa a Guardavalle

“Cambiamo la Calabria per davvero”: domani iniziativa a Cosenza a sostegno del candidato Mazzuca

Unire file PDF nel 2025: guida ai migliori strumenti online

Tarsia, il sindaco nelle scuole: “Continuare a costruire consapevolezza sul patrimonio culturale”

Aperto a Rende il primo Centro per famiglie, il sindaco: “Nessuno deve restare indietro”

Serena Brancale chiude il Reggio Live Fest 2025

Il candidato governatore Toscano: “Nel centrosinistra e nel centrodestra calabrese ci sono facce da muro che non provano alcuna vergogna per aver prodotto povertà,...

A Frascineto le celebrazioni in onore del protopapàs Antonio Bellusci

A Catanzaro è nato uno spazio sicuro per adolescenti e famiglie: avviati i laboratori gratuiti del progetto “A Beautiful Mind”

Reggio in Jazz omaggia John Coltrane

Due arresti nella Locride per coltivazione di canapa indiana

Anna D’Elia pubblica il vinile di “(re)born” in collaborazione con elasticStage

Lamezia Terme, il Concorso di Poesia dialettale e disegno “Salvatore Borelli”

La Sezione A.Gi.Mus. riporta la lirica a Vibo Valentia: in concerto Delia Mazzamati e Giuseppe Pugliese

A CHEESE 2025 la Calabria dei formaggi

“Evidenze archeologiche a Messina in Età Medievale”: il 18 settembre incontro a Reggio Calabria

Pietropaolo: “Con nuove linee guida Regione maggiore tutele contro il randagismo”

La consigliera regionale Amalia Bruni (Pd): “I precari della giustizia vanno valorizzati, non liquidati”

Oriolo celebra il talento del territorio con la I Edizione del premio “Radici di Eccellenza”

PNRR, Nesci (FdI): “Occupazione al Sud grazie al modello Meloni”

A Fuscaldo premiati i vincitori del Concorso Letterario Internazionale “Incontri… diVersi”

“Le buttane non esistono”: al festival Balenando in Burrasca a Pellaro si sorride tra falsi eroi e presunte “colpevoli”

Reggina: rateizzabile il debito per l’utilizzo dello stadio “Granillo”

Occhiuto apre la campagna elettorale di Antonio Russo a Mirto Crosia

Rende: la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti TIS

Il primo giorno di scuola all’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme. La mano tesa degli alunni più grandi ai nuovi iscritti delle prime...

Scomparsi 2 bimbi nel Cosentino, madre non dice dove sono

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook