Da Filadelfia a New York: Mariano Serratore porta la Calabria e l’Italia al vertice mondiale della sostenibilità cosmetica

Importante riconoscimento per l’Italia e per la Calabria al Sustainable Cosmetics Summit di New York, dove dal 5 al 6 giugno si è svolta la 16ª edizione nordamericana della prestigiosa conferenza internazionale dedicata alla sostenibilità nel settore cosmetico.

A rappresentare il nostro Paese è stato Mariano Serratore, agronomo originario di Filadelfia (Vibo Valentia), Direttore Tecnico di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), organismo tra i pionieri italiani della certificazione biologica e sostenibile, nonchè Presidente di COSMOS-standard AISBL, organizzazione che sovraintende al più autorevole standard globale per i cosmetici naturali e biologici.

Nel cuore di Manhattan, Serratore ha rappresentato con autorevolezza l’Italia, illustrando i più recenti sviluppi dello standard globale COSMOS, che oggi certifica oltre 30.000 prodotti cosmetici in più di 80 Paesi. Il suo intervento ha offerto spunti fondamentali sull’evoluzione della cosmesi naturale e biologica, sottolineando l’importanza crescente di trasparenza, tracciabilità e impatto ambientale ridotto.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti, produttori, ricercatori, retailer e investitori da tutto il mondo. In questo contesto internazionale, la voce di Serratore ha testimoniato l’eccellenza italiana nel campo delle certificazioni sostenibili.

Il Sustainable Cosmetics Summit, organizzato da Ecovia Intelligence, è uno degli appuntamenti più influenti a livello mondiale per l’industria cosmetica responsabile. Ogni anno riunisce i principali attori della filiera – da aziende multinazionali a start-up green – per condividere ricerche, soluzioni e modelli di business sostenibili. L’edizione 2025 ha messo al centro tematiche cruciali come packaging circolare, ingredienti naturali certificati, neutralità climatica e regolamentazione internazionale.

Tra le sessioni più seguite, anche quelle dedicate all’intelligenza artificiale nella tracciabilità dei prodotti e alle nuove aspettative dei consumatori della Gen Z, sempre più attenti a etica e sostenibilità.

Non è la prima volta che il professionista calabrese rappresenta l’Italia a livello globale: nel biennio 2024–2025 ha partecipato, tra gli altri, alla Expo West in California e alla conferenza mondiale IFOAM a Taiwan, dove ha guidato il dibattito sull’integrazione tra agricoltura biologica e rigenerativa.

Il Sustainable Cosmetics Summit proseguirà nel 2025 con nuove edizioni in Europa, Asia-Pacifico e America Latina. L’autorevole presenza italiana nella tappa statunitense rafforza il posizionamento del nostro Paese come punto di riferimento nella transizione ecologica dell’industria cosmetica.