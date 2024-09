Rifiuti, il Comune di Vibo rinnova l’invito ai cittadini a differenziare correttamente: avviati i controlli e sanzioni in caso di difformità

Nell’ottica del perseguimento di obiettivi sempre più importanti sul fronte del rispetto ambientale, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia rinnova l’invito alla cittadinanza a rispettare le norme in materia di differenziazione del rifiuto.

“Proseguire nel cammino di crescita costante nelle politiche ambientali – dichiara il sindaco Enzo Romeo – è un obiettivo chiaro che ci siamo prefissati. Per raggiungerlo, però, non è sufficiente la sola azione del Comune, ma è indispensabile la collaborazione attiva del cittadino. Abbiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari per riuscirci: la differenziata porta a porta, i centri di raccolta comunali, il ritiro ingombranti a domicilio. Ognuno di noi, quindi, può incidere positivamente sull’innalzamento della qualità della vita nella nostra città”.

“Quelli appena trascorsi – spiega l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli – sono stati mesi intensi sotto diversi aspetti: l’arrivo della stagione estiva, notoriamente il più caldo da ogni punto di vista, è coinciso con l’insediamento della nostra amministrazione e il contestuale subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto per i rifiuti. Oggi, superata questa fase, puntiamo a migliorare sul fronte della differenziata, oltre che nella pulizia complessiva del territorio e delle aree verdi. È per questo che rivolgo un appello a tutti i cittadini, chiedendone la massima collaborazione, affinché si effettui una corretta raccolta e differenziazione del rifiuto. Vibo Valentia si pone l’obiettivo di migliorare la già ottima percentuale, e di certo non può permettersi un arretramento. Ecco perché abbiamo messo a punto un programma di monitoraggio di tutto il territorio. Questa settimana sono già partiti controlli mirati, e si procederà con un quartiere alla settimana, per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti. Qualora si dovessero ravvisare difformità, la ditta seguirà la precisa direttiva impartita dall’amministrazione che prevede dapprima un avviso di non conformità con il mancato ritiro del rifiuto e l’obbligo per l’utente di ritirarlo ed esporlo nuovamente solo una volta che lo avrà correttamente differenziato; successivamente, se la difformità sarà ancora presente, scatterà una sanzione pecuniaria in capo all’utenza o al condominio che non ha effettuato correttamente la raccolta, ad opera della Polizia locale. Voglio inoltre ricordare che da gennaio si inizierà con il nuovo calendario della differenziata, che prevede la raccolta della frazione indifferenziata una volta ogni due settimane, come previsto dal nuovo capitolato. Quindi è importante arrivare preparati”.

Nel frattempo, in queste settimane partirà una vera e propria campagna di sensibilizzazione da parte dell’amministrazione e della ditta Muraca all’interno delle scuole, “perché il vero cambiamento di approccio e mentalità – rimarca l’assessore – inizia proprio in tenera età”.

L’amministrazione ricorda infine che è attivo il sistema di premialità per ottenere vantaggi economici in base alla quantità di rifiuti differenziati e conferiti ai centri di raccolta, oppure attraverso il compostaggio domestico. Tutte le informazioni utili e le modalità di partecipazione, oltre che tutte le informazioni riguardanti il settore trasparenza rifiuti, sono reperibili sul sito internet del Comune al seguente link https://shorturl.at/KglH6.