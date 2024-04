Il comitato calabrese de “La Via Maestra” celebra a Vibo il 25 aprile

Il Comitato “La Via maestra Calabria”, nell’impegno condiviso dalle tante associazioni che hanno aderito ai comitati territoriali, celebrerà a Vibo Valentia la festa della Liberazione. Sarà una giornata di denuncia e di resistenza per la difesa della Costituzione e l’unità del Paese. Nel comune denominatore di una battaglia per la democrazia e i diritti sociali e civili, i portavoce dei comitati di tutta la Calabria ribadiranno la netta contrarietà alla riforma di secessione prevista dal disegno di legge Calderoli con l’autonomia differenziata ed alla modifica dei poteri istituzionali con l’elezione diretta del capo del governo, dentro una più generale visione di un disegno autoritario, che la riforma suggellerebbe. Per queste e molte altre ragioni, che hanno condiviso nella piattaforma unitaria, la “Via Maestra proseguirà in Calabria e in tutto il Paese la sua azione per impedire lo stravolgimento dei dettami costituzionali e le pesanti ricadute sul piano della coesione sociale e dei divari territoriali, che indubbiamente penalizzeranno i territori più deboli come la Calabria.