Coordinamento provinciale Forza Italia: “Vibo Valentia sta crescendo su più fronti, l’amministrazione tutta merita un plauso”

“Negli ultimi giorni la città di Vibo Valentia è attraversata da mutamenti che hanno provocato e continuano a provocare diverse reazioni da parte della cittadinanza. Indipendentemente dal punto di vista, si tratta di reazioni ad un qualcosa che è innegabilmente segno di dinamicità e attivismo, doti essenziali quando si amministra un ente e quindi una comunità.

Ci riferiamo, ad esempio, alle tante opere pubbliche avviate per riqualificare non solo il centro del capoluogo, da piazza Martiri d’Ungheria a piazza Luigi Razza, ma anche i cantieri avviati per ridare decoro a tutte le frazioni. In molti centri, infatti, si rivedranno aree verdi, parchi giochi per bambini, campi di calcetto, nuove strade, piazze e marciapiedi. Si tratta di lavori che, per la natura del finanziamento, non potevano che partire quasi in concomitanza. Siamo certi che vi sia una maggioranza silenziosa di cittadini che accetta di buon grado qualche piccolo inevitabile disagio alla circolazione stradale sapendo che avrà in cambio, nel giro di qualche mese, nuovi spazi, belli, pedonali, a misura d’uomo ed all’altezza di una città.

L’amministrazione comunale nella sua interezza, a cominciare dal sindaco Maria Limardo passando per ogni singolo assessore della giunta senza dimenticare il ruolo fondamentale dei consiglieri di maggioranza, sta lavorando sodo, sta lavorando duramente per chiudere il cerchio su questi intensissimi cinque anni di attività. Ma, come Forza Italia, siamo convinti che gli ottimi risultati raggiunti siano solo una parte del lungo percorso che questa compagine deve condurre, e deve continuare a farlo puntando su una squadra vincente, facendo tesoro anche degli errori che innegabilmente sono stati commessi, ma convinti più che mai che nel complesso si è lavorato bene e che ci sono tutte le possibilità per proseguire ancora meglio.

Le recenti polemiche sull’apertura del teatro comunale hanno fatto perdere di vista l’aspetto più importante: ovvero il fatto che, dopo 24 anni di attesa, Vibo Valentia ha finalmente il suo teatro. Aperto e funzionante. E se ciò è stato possibile, un ruolo certamente determinante lo ha avuto proprio questa amministrazione, e con ciò nulla si toglie agli indubbi meriti avuti anche da chi ha amministrato precedentemente, come per altro pubblicamente riconosciuto da tutti. Sul punto, è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi, a cominciare dai volontari per finire con l’assessore alla Cultura Giusi Fanelli, che ha lavorato duramente, giorno e notte, per garantire la riuscita dell’evento.

Ebbene, alla luce di ciò, sarebbe auspicabile che tutti noi cittadini vibonesi iniziassimo ad apprezzare maggiormente le cose belle ed oggettivamente buone che sono frutto dell’azione di una parte politica ma che hanno ripercussioni positive indistintamente su tutti, come è giusto che sia quando ad assumere decisioni è un’amministrazione comunale che rappresenta tutti. Ovviamente, l’amministrazione è aperta all’ascolto, al dialogo ed al confronto, comprese le critiche che spesso spronano a fare di più e meglio.

Ed è per questa serie di ragioni che Forza Italia ritiene che tutta l’amministrazione comunale meriti e continui a meritare sostegno e fiducia”.

Così in una nota il coordinamento provinciale Forza Italia di Vibo Valentia.