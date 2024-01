Tropea (VV), le associazioni alberghiere e turistiche: “Lavoro Commissione di accesso agli atti sia rapido”

“Asalt – Associazione Albergatori Tropea, AssCom – Associazione Commercianti Tropea, OspitiAmo Tropea, Associazione Turistica Proloco Tropea ed i Loro Associati, preparandosi all’ imminente stagione 2024 ed investendo in prima persona e per i propri collaboratori (risorse, mezzi, energie e formazione), auspicano, confidano e soprattutto sollecitano che la Commissione di Accesso agli Atti svolga tempestivamente e sollecitamente la propria attività di controllo e verifica in modo da non vanificare l’impegno degli operatori del settore turistico.

Dopo l’evento covid ed il lockdown, guerre che bloccano il regolare flusso turistico, crisi che aumentano prezzi, costi e danni di immagine, l’augurio trasversale ed unanime di tutta Tropea (Città che vive quasi esclusivamente di turismo) è che si possa fare sincero affidamento sulle Autorità competenti.

Il desiderio e la speranza di Tutti – nel preminente interesse del territorio – è che la procedura, legittima, venga assolta in tempi che non provochino ulteriori conseguenze negative, già evidenziate dal Sindaco Macrì, al prestigio ed alla notorietà di Tropea e soprattutto alla possibilità di lavorare in modo performante ed efficace.

È indubbio che ci troviamo davanti ad una autorità comunale delegittimata, in attesa di decisioni, che viene vulnerata e resa impedita ad agire.

L’ organizzazione del territorio, la predisposizione dei servizi, le collaborazioni e partnership con le compagnie aeree/ ferroviarie, la gestione degli spazi pubblici e il controllo delle attività private pretendono e richiedono un’autorità locale rigorosa, forte, decisa, e soprattutto, sostenuta a livello provinciale, regionale e statale.

Confidando sull’ottimo lavoro che senza dubbio alcuno verrà svolto dalla Commissione e autenticamente certi sulle estreme ed attente capacità della Commissione medesima, attendiamo con fiducia”.

E’ quanto si legge in una nota firmata dalle seguenti associazioni: Asalt – Associazione Albergatori Tropea,AssCom – Associazione Commercianti Tropea, OspitiAmo Tropea, Ass.ne Turistica Proloco Tropea.