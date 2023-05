Comune di Vibo Valentia, ampliati gli orari di apertura al pubblico degli uffici afferenti ai Servizi demografici

Al fine di rendere maggiormente efficienti e funzionali gli uffici afferenti ai Servizi demografici, tenuto conto delle esigenze dei cittadini e dei dipendenti stessi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo ha disposto l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici Stato civile, Anagrafe Vibo centro e Vibo Marina ed Elettorale. I nuovi orari sono in vigore da lunedì 29 maggio 2023.

“Nelle scorse settimane abbiamo proceduto all’inserimento di una unità in più – fa sapere l’assessore delegato ai Servizi demografici Michele Falduto – per far fronte, in particolare, alle richieste dell’utenza per il rilascio delle carte d’identità. In tal modo gli uffici saranno in grado di gestire in maniera più rapida le istanze dei cittadini. Purtroppo, per la grave carenza di personale, non ci troviamo ancora in una condizione ottimale, ma quanto fatto resta comunque un passo in avanti importante e propedeutico ad un miglioramento complessivo dell’erogazione di servizi di fondamentale importanza”.