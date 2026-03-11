CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Bellamena eletto nuovo presidente dei panificatori

La CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) annuncia con soddisfazione il rinnovo del vertice per la categoria dei panificatori.

Nel corso della riunione del direttivo tenutasi lo scorso 10 marzo 2026 presso l’Hotel Mommo di Polistena, Giuseppe Bellamena è stato proposto ed eletto all’unanimità Presidente di categoria e referente di settore per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il profilo del nuovo Presidente.

Classe 1965, Bellamena è un imprenditore artigiano di comprovata esperienza, con una carriera quarantennale dedicata all’”Arte Bianca”. Dopo aver mosso i primi passi nel 1990 all’interno dell’attività di famiglia, dal 2000 guida con successo la propria impresa a Polistena, in via Veneto, e Cinquefrondi , rappresentando un punto di riferimento per la qualità e la tradizione del territorio.

Il neo-eletto Presidente succede ad Antonio Tavilla, che ha guidato la categoria con dedizione e professionalità negli ultimi anni.

“Sono onorato della fiducia riposta in me dai colleghi”, ha dichiarato Giuseppe Bellamena subito dopo l’elezione. “Questo incarico rappresenta il primo passo per fare squadra e dare voce alle esigenze reali dei panificatori. Il mio impegno sarà rivolto alla creazione di relazioni costruttive e allo sviluppo di convenzioni vantaggiose per tutta la categoria. Sono certo che, con la collaborazione di tutti, raggiungeremo traguardi importanti”.

All’incontro hanno preso parte il Segretario Regionale CLAAI, Dott. Antonio Guerrieri e il Segretario della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Rosario Antipasqua. Quest’ultimo, nel ringraziare calorosamente il Presidente uscente Tavilla per il lavoro svolto, ha sottolineato l’importanza della recente vittoria legislativa ottenuta dalla Confederazione: l’approvazione definitiva in Senato (avvenuta il 4 marzo 2026) della Legge annuale sulle piccole imprese che con il suo art.16 ha sancito precise regole per la tutela dell’artigianato.



“Si tratta di una vittoria storica per il vero artigianato”, ha ribadito Antipasqua, “una norma che mette finalmente fine alla piaga dei ‘falsi artigiani’ e tutela chi lavora con qualità, sacrificio e nel rispetto delle regole”.

Il mandato di Bellamena Giuseppe si svilupperà attorno a pilastri strategici volti a potenziare la competitività delle imprese associate attraverso servizi sempre più efficienti e mirati:

Formazione: incentivare il ricambio generazionale, promuovendo percorsi formativi che avvicinino i giovani all’arte della panificazione.

Accesso al Credito: supportare le imprese nell’orientamento verso agevolazioni, bandi e strumenti finanziari su misura.

Tutela Legislativa: promuovere attivamente una Legge Regionale di settore che valorizzi e protegga le specificità delle attività artigiane calabresi.

Servizi Integrati: potenziare l’assistenza tecnica, fiscale e burocratica per semplificare la gestione quotidiana delle aziende e favorirne la crescita.

Il programma prevede già una serie di incontri capillari su tutto il territorio della Città Metropolitana per coinvolgere attivamente la base associativa e consolidare la presenza della CLAAI come partner strategico del comparto dell’arte Bianca.