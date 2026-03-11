Il Comune di Reggio Calabria aderirà alla “Rottamazione Quinquies”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende aderire alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e ha attivato in tal senso tutte le procedure previste per la definizione agevolata per le entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell’ente.

L’iter, che necessita di determinati tempi tecnici, è già stato avviato e gli uffici comunali sono al lavoro per dare seguito a tutte le disposizioni attuative e poi arrivare all’approvazione della delibera di Consiglio comunale di adesione alla “Rottamazione” entro il termine del 30 aprile 2026.