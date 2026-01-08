“DiVino”, una serata firmata Delegazione FISAR di Reggio Calabria

La Delegazione FISAR di Reggio Calabria propone, sabato 17 gennaio alle ore 20:30, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, “DiVino”, una serata speciale con una cena degustazione all’insegna delle eccellenze enologiche della provincia di Reggio Calabria.

A presentare l’evento una Sommelier/Wine Lover proveniente dalla delegazione FISAR di Cosenza Cristina Raffaele.

La serata avrà l’onore di ospitare Maurizio Pandolfi (Sensi in movimento), figura di spicco nel mondo del vino, che condividerà la sua esperienza e passione per il settore con tutti i partecipanti.

“DiVino, sottotitolato “ogni sorso è un’emozione”, sarà l’occasione per degustare una selezione di vini pregiati provenienti dai due Consorzi rappresentanti le DOC reggine, Bivongi e Greco di Bianco, ognuno con le proprie caratteristiche uniche e distintive che saranno accompagnati da un menu realizzato ad hoc dallo Chef della struttura Domenico Pasqualino”, precisa Giovanni Galasso, il Referente FISAR Provinciale.

Questo primo incontro conterà, inoltre, sull’intervento del Docente Sommelier FISAR Gaetano Prosperini, guida e Responsabile di Zona della Delegazione reggina, e sulla presenza di altri importanti esponenti del mondo del Vino, fisariani e non.

“La serata prevede diverse e interessanti sorprese, ed indubbiamente sarà un viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi di una terra ricca di tradizione vinicola. Non si può mancare a questa esperienza irripetibile, in cui cultura, convivialità e gusto si fonderanno in un’unica straordinaria serata”, conclude Galasso.