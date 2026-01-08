Gioia Tauro (RC), al Comune 110 mila euro di fondi europei per arredi e transizione digitale

Il comune di Gioia Tauro è risultato essere beneficiario di un contributo di 110.000€ nell’ambito dell’avviso pubblico denominato” RISORSE IN COMUNE”, finanziato dalla comunità Europea.

Ad annunciarlo il sindaco avvocato Simona Scarcella che, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2026, annuncia con soddisfazione la prima buona notizia dell’anno “come avevo annunciato nel consiglio comunale di approvazione del bilancio, sono felice e orgogliosa di poter affermare che la prima variazione che faremo sarà in esito all’ottimo risultato raggiunto dagli uffici nel conseguire questo importante beneficio economico. Si tratta della consistente somma di oltre 100.000 Euro destinati all’acquisto di arredi e di attrezzature informatiche destinate agli immobili di proprietà comunale. Basti pensare che molti uffici sono sguarniti ormai da oltre 15 anni degli arredi minimi essenziali necessari per lo svolgimento delle attività lavorative. Il nostro obiettivo è soprattutto di acquistare materiale utile alla transizione digitale che rappresenta la vera sfida per le pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo cercheremo di garantire la massima sicurezza per i lavoratori e per i fruitori del palazzo comunale. Devo ringraziare tutti coloro i quali, sia della parte politica che di quella burocratica, si sono impegnati per ottenere questo importante finanziamento. Come avevamo annunciato in campagna elettorale, a causa della carenza di risorse proprie dell’ente che abbiamo ereditato, il nostro obiettivo è ottenere fonti di finanziamento esterne. Obiettivi politici e promesse che stiamo mantenendo”.