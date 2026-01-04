Locri on Ice – Dopo il successo della Tombolata natalizia, nuovo appuntamento solidale per la Befana con l'”Angela Serra – Sezione Locride”

Dopo la grande partecipazione alla Tombolata natalizia, l’Associazione “Angela Serra – Sezione Locride” è pronta a rinnovare un momento di condivisione e solidarietà con un nuovo appuntamento di beneficenza. Il 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 17.00, l’Associazione invita la cittadinanza a partecipare alla Tombolata di beneficenza della Befana, che si terrà nell’ambito di Locri on Ice, in Piazza dei Martiri.

Un pomeriggio pensato per grandi e piccoli, all’insegna del divertimento, della tradizione e soprattutto della solidarietà, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’Associazione “Angela Serra” nel supporto alla salute del territorio. Ad arricchire l’evento ci saranno le scuole di danza “Evolve” e “Full Dance Calabria” e la ludoteca “Locri Play Village” con l’animazione per i più piccoli.

L’Associazione “Angela Serra – Sezione della Locride” desidera ringraziare ancora una volta l’amministrazione comunale di Locri, guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, la rete di artigiani e le attività commerciali del territorio che hanno donato i premi della tombola, rendendo possibile la realizzazione dell’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di collaborazione e partecipazione attiva, grazie anche al contributo delle associazioni e delle realtà locali che, ancora una volta, hanno scelto di essere al fianco dell’Associazione. Un nuovo momento di festa, dunque, per vivere insieme lo spirito della Befana e trasformare il gioco in un gesto concreto per il benessere di tutti.